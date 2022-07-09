https://uz.sputniknews.ru/20220709/aeroport-tashkenta-prinyal-pervyy-reys-azimuta-iz-mineralnyx-vod-26053327.html

Аэропорт Ташкента принял первый рейс "Азимута" из Минеральных Вод

Аэропорт Ташкента принял первый рейс "Азимута" из Минеральных Вод

Первый пассажирский рейс по этому маршруту совершил самолет "Сухой Суперджет".

2022-07-09T14:29+0500

2022-07-09T14:29+0500

2022-07-09T14:29+0500

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аэропорт ташкента

аэропорт

ташкент

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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. В пятницу в 04.40 по местному времени в Международном аэропорту Ташкента приземлился первый самолет российской авиакомпании "Азимут". Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта.Известно, что на борту находились 92 человека. Первый рейс выполнил самолет "Сухой Суперджет" (SU95). Его по традиции торжественно встретили водной аркой.При регистрации пассажиров в обратную сторону, представители авиакомпании поздравили пассажира, который первым приобрел билет на рейс. Счастливой обладательницей сертификата на авиабилеты на двоих, действительного по маршрутам компании в обе стороны, стала Анфиса Юсупова. Победительница сможет воспользоваться сертификатом в течение года.Полеты по маршруту Минеральные Воды - Ташкент - Минеральные Воды будут осуществляться на регулярной основе дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.Читайте также:

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аэропорт ташкента, аэропорт, ташкент, рейс, маршрут, самолет