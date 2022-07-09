https://uz.sputniknews.ru/20220709/aeroport-tashkenta-prinyal-pervyy-reys-azimuta-iz-mineralnyx-vod-26053327.html
Аэропорт Ташкента принял первый рейс "Азимута" из Минеральных Вод
Аэропорт Ташкента принял первый рейс "Азимута" из Минеральных Вод
Первый пассажирский рейс по этому маршруту совершил самолет "Сухой Суперджет".
2022-07-09T14:29+0500
2022-07-09T14:29+0500
2022-07-09T14:29+0500
туризм
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аэропорт
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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. В пятницу в 04.40 по местному времени в Международном аэропорту Ташкента приземлился первый самолет российской авиакомпании "Азимут". Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта.Известно, что на борту находились 92 человека. Первый рейс выполнил самолет "Сухой Суперджет" (SU95). Его по традиции торжественно встретили водной аркой.При регистрации пассажиров в обратную сторону, представители авиакомпании поздравили пассажира, который первым приобрел билет на рейс. Счастливой обладательницей сертификата на авиабилеты на двоих, действительного по маршрутам компании в обе стороны, стала Анфиса Юсупова. Победительница сможет воспользоваться сертификатом в течение года.Полеты по маршруту Минеральные Воды - Ташкент - Минеральные Воды будут осуществляться на регулярной основе дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.Читайте также:
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аэропорт ташкента, аэропорт, ташкент, рейс, маршрут, самолет
Аэропорт Ташкента принял первый рейс "Азимута" из Минеральных Вод
Первый пассажирский рейс по этому маршруту совершил самолет "Сухой Суперджет".
ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik.
В пятницу в 04.40 по местному времени в Международном аэропорту Ташкента приземлился первый самолет российской авиакомпании "Азимут". Об этом сообщает
пресс-служба столичного аэропорта.
Известно, что на борту находились 92 человека. Первый рейс выполнил самолет "Сухой Суперджет" (SU95). Его по традиции торжественно встретили водной аркой.
При регистрации пассажиров в обратную сторону, представители авиакомпании поздравили пассажира, который первым приобрел билет на рейс. Счастливой обладательницей сертификата на авиабилеты на двоих, действительного по маршрутам компании в обе стороны, стала Анфиса Юсупова. Победительница сможет воспользоваться сертификатом в течение года.
Полеты по маршруту Минеральные Воды - Ташкент - Минеральные Воды будут осуществляться на регулярной основе дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.