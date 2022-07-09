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Аэропорт Ташкента принял первый рейс "Азимута" из Минеральных Вод
Аэропорт Ташкента принял первый рейс "Азимута" из Минеральных Вод
Первый пассажирский рейс по этому маршруту совершил самолет "Сухой Суперджет".
2022-07-09T14:29+0500
2022-07-09T14:29+0500
туризм
аэропорт ташкента
аэропорт
ташкент
рейс
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самолет
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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. В пятницу в 04.40 по местному времени в Международном аэропорту Ташкента приземлился первый самолет российской авиакомпании "Азимут". Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта.Известно, что на борту находились 92 человека. Первый рейс выполнил самолет "Сухой Суперджет" (SU95). Его по традиции торжественно встретили водной аркой.При регистрации пассажиров в обратную сторону, представители авиакомпании поздравили пассажира, который первым приобрел билет на рейс. Счастливой обладательницей сертификата на авиабилеты на двоих, действительного по маршрутам компании в обе стороны, стала Анфиса Юсупова. Победительница сможет воспользоваться сертификатом в течение года.Полеты по маршруту Минеральные Воды - Ташкент - Минеральные Воды будут осуществляться на регулярной основе дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.Читайте также:
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аэропорт ташкента, аэропорт, ташкент, рейс, маршрут, самолет

Аэропорт Ташкента принял первый рейс "Азимута" из Минеральных Вод

14:29 09.07.2022
© Пресс-служба Uzbekistan AirportsСамолет авиакомпании "Азимут" в аэропорту Ташкента.
Самолет авиакомпании Азимут в аэропорту Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2022
© Пресс-служба Uzbekistan Airports
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Первый пассажирский рейс по этому маршруту совершил самолет "Сухой Суперджет".
ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. В пятницу в 04.40 по местному времени в Международном аэропорту Ташкента приземлился первый самолет российской авиакомпании "Азимут". Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта.
Известно, что на борту находились 92 человека. Первый рейс выполнил самолет "Сухой Суперджет" (SU95). Его по традиции торжественно встретили водной аркой.
При регистрации пассажиров в обратную сторону, представители авиакомпании поздравили пассажира, который первым приобрел билет на рейс. Счастливой обладательницей сертификата на авиабилеты на двоих, действительного по маршрутам компании в обе стороны, стала Анфиса Юсупова. Победительница сможет воспользоваться сертификатом в течение года.
Полеты по маршруту Минеральные Воды - Ташкент - Минеральные Воды будут осуществляться на регулярной основе дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.
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