https://uz.sputniknews.ru/20220709/buxanov-agroekspress-rasshiryaetsya---v-chem-vygoda-dlya-uzbekistana-26060084.html

Буханов: "Агроэкспресс" расширяется - в чем выгода для Узбекистана

Буханов: "Агроэкспресс" расширяется - в чем выгода для Узбекистана

О том, как Узбекистан и Россия усиливают связи в экспортно-импортном направлении - смотрите в нашем экслюзивном интервью с руководителем представительства Российского экспортного центра в Узбекистане Павлом Бухановым.

2022-07-09T21:09+0500

2022-07-09T21:09+0500

2022-07-09T21:09+0500

видео

узбекистан

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Руководитель представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Узбекистане Павел Буханов в интервью корреспонденту Sputnik рассказал о расширении географии перевозок и ассортимента перевозимой продукции проектом "Агроэкспресс". Буханов отметил, что принять участие в данной программе сможет не только Ташкент, но и другие ключевые регионы Узбекистана.Также в интервью Буханов рассказал, у каких российских товаров имеется наибольший потенциал в Узбекистане, обсудил возможности узбекистанского экспорта и поделился подробностями развития проекта "Агроэкспресс".Он отметил, что российским предприятиям будет интересно рассмотреть продукцию республики в качестве импортозамещения в тех отраслях, где у нее есть потенциал. Помимо прочего, Буханов подчеркнул возрастающую активность узбекистанских и российских компаний в развитии промышленной кооперации в организации локальных производств.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, видео