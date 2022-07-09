https://uz.sputniknews.ru/20220709/buxanov-agroekspress-rasshiryaetsya---v-chem-vygoda-dlya-uzbekistana-26060084.html
Буханов: "Агроэкспресс" расширяется - в чем выгода для Узбекистана
Буханов: "Агроэкспресс" расширяется - в чем выгода для Узбекистана
О том, как Узбекистан и Россия усиливают связи в экспортно-импортном направлении - смотрите в нашем экслюзивном интервью с руководителем представительства Российского экспортного центра в Узбекистане Павлом Бухановым.
2022-07-09T21:09+0500
2022-07-09T21:09+0500
2022-07-09T21:09+0500
видео
узбекистан
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Руководитель представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Узбекистане Павел Буханов в интервью корреспонденту Sputnik рассказал о расширении географии перевозок и ассортимента перевозимой продукции проектом "Агроэкспресс". Буханов отметил, что принять участие в данной программе сможет не только Ташкент, но и другие ключевые регионы Узбекистана.Также в интервью Буханов рассказал, у каких российских товаров имеется наибольший потенциал в Узбекистане, обсудил возможности узбекистанского экспорта и поделился подробностями развития проекта "Агроэкспресс".Он отметил, что российским предприятиям будет интересно рассмотреть продукцию республики в качестве импортозамещения в тех отраслях, где у нее есть потенциал. Помимо прочего, Буханов подчеркнул возрастающую активность узбекистанских и российских компаний в развитии промышленной кооперации в организации локальных производств.
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2022
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, видео
Буханов: "Агроэкспресс" расширяется - в чем выгода для Узбекистана
О том, как Узбекистан и Россия усиливают связи в экспортно-импортном направлении - смотрите в нашем экслюзивном интервью с руководителем представительства Российского экспортного центра в Узбекистане Павлом Бухановым.
Руководитель представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Узбекистане Павел Буханов в интервью корреспонденту Sputnik рассказал о расширении географии перевозок и ассортимента перевозимой продукции проектом "Агроэкспресс".
Буханов отметил, что принять участие в данной программе сможет не только Ташкент, но и другие ключевые регионы Узбекистана.
"Агроэкспресс" расширяет ассортимент продукции, которую можно перевозить на агропоездах. Если осенью будет запущен агрологистический комплекс, который встроен в периметр "Агроэкспресса", это позволит увеличить количество поездов в обе стороны", - сообщил руководитель представительства РЭЦ в Узбекистане.
Также в интервью Буханов рассказал, у каких российских товаров имеется наибольший потенциал в Узбекистане, обсудил возможности узбекистанского экспорта и поделился подробностями развития проекта "Агроэкспресс".
Он отметил, что российским предприятиям будет интересно рассмотреть продукцию республики в качестве импортозамещения в тех отраслях, где у нее есть потенциал. Помимо прочего, Буханов подчеркнул возрастающую активность узбекистанских и российских компаний в развитии промышленной кооперации в организации локальных производств.