https://uz.sputniknews.ru/20220709/gosudarstvo-kompensiruet-chast-rasxodov-na-mejdunarodnye-it-sertifikaty--26046619.html

Государство компенсирует часть расходов на международные IT-сертификаты

Государство компенсирует часть расходов на международные IT-сертификаты

Программа позволяет гражданам Узбекистана в возрасте от 14 до 30 лет получать до 50% компенсации суммы, затраченной на получение международного сертификата.

2022-07-09T09:58+0500

2022-07-09T09:58+0500

2022-07-09T09:58+0500

общество

it-технологии

сертификат

компенсация

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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Государство будет выплачивать компенсацию за получение международных IT-сертификатов. Программу компенсаций запустил "IT Park" совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.Об этом на брифинге в АОКА сообщила начальник отдела IT Park Джамиля Халибаева.Цель нововведения – стимулировать успешную социализацию и самосовершенствование молодежи страны.Программа позволяет гражданам Узбекистана в возрасте от 14 до 30 лет получать компенсацию до 50% суммы, затраченной на получение международного сертификата.Для этого необходимо не позднее 180 дней после получения сертификата заполнить онлайн-заявку и отправить документы через электронный портал my.gov.uz.Сумма возмещения зависит от возраста заявителя, стоимости сертификата, полученного заявителем, а также от уровня сертификата. В частности, компенсацию в размере 30% можно получить за сертификаты начального уровня, 40% —среднего уровня и 50% — продвинутой специализации.Читайте также: На территории СЭЗ "Нукус" создан технопарк

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it-технологии, сертификат, компенсация