https://uz.sputniknews.ru/20220709/muftiy-rossii-musulmane-molyat-vsevyshnego-uberech-chelovechestvo-ot-korichnevoy-chumy-26056078.html
Муфтий России: мусульмане молят Всевышнего уберечь человечество от "коричневой чумы"
Муфтий России: мусульмане молят Всевышнего уберечь человечество от "коричневой чумы"
Об избавлении мира от "коричневой чумы" молятся не только мусульмане в России, но и те, кто совершает хадж в Саудовсвкой Аравии, рассказал председатель ДУМ России муфтий Равиль Гайнутдин.
2022-07-09T17:07+0500
2022-07-09T17:07+0500
2022-07-09T17:07+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Мусульмане России в молитвах по случаю Курбан-байрама будут просить, чтобы Всевышний уберег людей всего мира от напастей, бед и "коричневой чумы". Об этом в субботу заявил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России Равиль Гайнутдин перед началом торжественной проповеди в Соборной мечети Москвы.Гайнутдин подчеркнул, что об этом молятся не только российские мусульмане, но и те, кто совершает паломничество в Саудовскую Аравию. Также он пожелал всем людям здоровья и мира.Также он добавил, что мусульмане России будут молится обо всем наилучшем для россиян, в том числе о здоровье президента России Владимира Путина.Священный праздник для всех мусульман Курбан-байрам отмечается 10 числа месяца зуль-хиджа по мусульманскому календарю. По григорианскому календарю в этом году мусульмане отмечают праздник 9 июля.Читайте также:
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Муфтий России: мусульмане молят Всевышнего уберечь человечество от "коричневой чумы"
Об избавлении мира от "коричневой чумы" молятся не только мусульмане в России, но и те, кто совершает хадж в Саудовсвкой Аравии, рассказал председатель ДУМ России муфтий Равиль Гайнутдин.
ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Мусульмане России в молитвах по случаю Курбан-байрама будут просить, чтобы Всевышний уберег людей всего мира от напастей, бед и "коричневой чумы". Об этом в субботу заявил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России Равиль Гайнутдин перед началом торжественной проповеди в Соборной мечети Москвы.
"Наши мольбы обращены ко Всевышнему с просьбами даровать всему человечеству мир, благополучие, уберечь нас всех от трагедий, бед, напастей, от "коричневой чумы", - цитирует муфтия РИА Новости
.
Гайнутдин подчеркнул, что об этом молятся не только российские мусульмане, но и те, кто совершает паломничество в Саудовскую Аравию. Также он пожелал всем людям здоровья и мира.
"Желаю всем единоверцам, всем соотечественникам мира и благополучия, здоровья вам и вашим близким, вашим семьям", - сказал муфтий Гайнутдин.
Также он добавил, что мусульмане России будут молится обо всем наилучшем для россиян, в том числе о здоровье президента России Владимира Путина.
"Во время коллективных намазов во время Курбан-байрама мы просим Всевышнего даровать россиянам всего наилучшего. Мы также просим благополучия и здоровья президенту России Владимиру Путину", - сообщил муфтий.
Священный праздник для всех мусульман Курбан-байрам отмечается 10 числа месяца зуль-хиджа по мусульманскому календарю. По григорианскому календарю в этом году мусульмане отмечают праздник 9 июля.