https://uz.sputniknews.ru/20220709/muftiy-rossii-musulmane-molyat-vsevyshnego-uberech-chelovechestvo-ot-korichnevoy-chumy-26056078.html

Муфтий России: мусульмане молят Всевышнего уберечь человечество от "коричневой чумы"

Муфтий России: мусульмане молят Всевышнего уберечь человечество от "коричневой чумы"

Об избавлении мира от "коричневой чумы" молятся не только мусульмане в России, но и те, кто совершает хадж в Саудовсвкой Аравии, рассказал председатель ДУМ России муфтий Равиль Гайнутдин.

2022-07-09T17:07+0500

2022-07-09T17:07+0500

2022-07-09T17:07+0500

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духовное управление мусульман

хадж

саудовская аравия

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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Мусульмане России в молитвах по случаю Курбан-байрама будут просить, чтобы Всевышний уберег людей всего мира от напастей, бед и "коричневой чумы". Об этом в субботу заявил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России Равиль Гайнутдин перед началом торжественной проповеди в Соборной мечети Москвы.Гайнутдин подчеркнул, что об этом молятся не только российские мусульмане, но и те, кто совершает паломничество в Саудовскую Аравию. Также он пожелал всем людям здоровья и мира.Также он добавил, что мусульмане России будут молится обо всем наилучшем для россиян, в том числе о здоровье президента России Владимира Путина.Священный праздник для всех мусульман Курбан-байрам отмечается 10 числа месяца зуль-хиджа по мусульманскому календарю. По григорианскому календарю в этом году мусульмане отмечают праздник 9 июля.Читайте также:

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