https://uz.sputniknews.ru/20220709/putin-pozdravil-musulman-s-prazdnikom-kurban-bayram-26051278.html

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

В поздравлении президент России заявил, что Курбан-байрам имеет глубокий нравственный смысл.

2022-07-09T12:29+0500

2022-07-09T12:29+0500

2022-07-09T12:29+0500

россия

курбан-байрам

владимир путин

мусульмане

поздравление

россия

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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам и подчеркнул, что исламская община России активно участвует в жизни страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.Также российский лидер подчеркнул, что деятельность мусульманской общины играет крайне важную роль в поддержании межнационального мира и согласия в обществе.Президент России пожелал всем мусульманам здоровья, успехов, счастья и благоденствия.Читайте также:

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курбан-байрам, владимир путин, мусульмане, поздравление, россия