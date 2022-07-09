https://uz.sputniknews.ru/20220709/putin-pozdravil-musulman-s-prazdnikom-kurban-bayram-26051278.html
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
В поздравлении президент России заявил, что Курбан-байрам имеет глубокий нравственный смысл.
2022-07-09T12:29+0500
2022-07-09T12:29+0500
2022-07-09T12:29+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам и подчеркнул, что исламская община России активно участвует в жизни страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.Также российский лидер подчеркнул, что деятельность мусульманской общины играет крайне важную роль в поддержании межнационального мира и согласия в обществе.Президент России пожелал всем мусульманам здоровья, успехов, счастья и благоденствия.Читайте также:
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курбан-байрам, владимир путин, мусульмане, поздравление, россия
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
В поздравлении президент России заявил, что Курбан-байрам имеет глубокий нравственный смысл.
ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам и подчеркнул, что исламская община России активно участвует в жизни страны. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам... Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков", - говорится в сообщении.
Также российский лидер подчеркнул, что деятельность мусульманской общины играет крайне важную роль в поддержании межнационального мира и согласия в обществе.
"Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несёт в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия", - отметил Путин.
Президент России пожелал всем мусульманам здоровья, успехов, счастья и благоденствия.