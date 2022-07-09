https://uz.sputniknews.ru/20220709/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-kurban-xayit-26050113.html

Синоптики рассказали о погоде на Курбан хайит

Синоптики рассказали о погоде на Курбан хайит

Прогноз погоды на субботу - в нашем материале.

2022-07-09T11:12+0500

2022-07-09T11:12+0500

2022-07-09T11:15+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Сегодня днем в Узбекистане сохранится сухая, прохладная погода. Температура воздуха достигнет 30-35 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Узгидромета.На территории республики возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком. В Ташкенте, в свою очередь, в субботу будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура сохранится на отметке 33-35 градусов.В предгорных и горных районах страны также без осадков. Однако в горной местности Ферганской области возможен кратковременный дождь. Воздух в этих районах прогреется до 21-26 градусов.Читайте также:Курбан-байрам-2022: что необходимо знатьКак правильно выбрать барашка на Курбан хайит

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курбан-хайит, прогноз, прогноз погоды