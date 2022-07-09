https://uz.sputniknews.ru/20220709/subxonov-vpervye-zavoeval-medal-na-turnire-bolshogo-shlema-po-dzyudo-26055328.html
Субхонов впервые завоевал медаль на турнире "Большого шлема" по дзюдо
Субхонов впервые завоевал медаль на турнире "Большого шлема" по дзюдо
Узбекистанский дзюдоист Рахимжон Субхонов впервые вышел в финал турнира серии "Большого шлема".
2022-07-09T16:28+0500
2022-07-09T16:28+0500
2022-07-09T16:28+0500
спорт
дзюдо
турнир "большого шлема"
медаль
турнир
узбекистан
финал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/09/26054528_69:77:1350:797_1920x0_80_0_0_f5d906b7bdddf080d7f1d80bee6799dd.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Представитель сборной Узбекистана по дзюдо Рахимжон Субхонов завоевал серебряную медаль в первый день турнира серии "Большого шлема". Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.На турнире, который проходит в столице Венгрии Будапеште, узбекистанский спортсмен в решающем поединке встретился с Олимпийским чемпионом из Японии Хифуми Абэ. Субхонов, выступающий в весовой категории до 66 кг, несмотря на поражение, смог оказать достойное сопротивление именитому дзюдоисту из Японии. По итогу поединка, Абэ продолжил свою победную серию, которая не прерывалась в течение трех лет.Таким образом, узбекистанец впервые в карьере завоевал медаль турнира серии "Большого шлема" и записал в свой зачет 700 очков для мирового рейтинга и 350 очков в свой олимпийский зачет.Ранее Субхонов занимал 197 строчку в мировом рейтинге. Теперь, благодаря победе, на предстоящей неделе он войдет в топ-50.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/09/26054528_12:58:1358:1067_1920x0_80_0_0_242da8ef667e12256eb60ca4b2833ae6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дзюдо, турнир "большого шлема", медаль, турнир, узбекистан, финал
Субхонов впервые завоевал медаль на турнире "Большого шлема" по дзюдо
Узбекистанский дзюдоист Рахимжон Субхонов впервые вышел в финал турнира серии "Большого шлема".
ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik.
Представитель сборной Узбекистана по дзюдо Рахимжон Субхонов завоевал серебряную медаль в первый день турнира серии "Большого шлема". Об этом сообщает
пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.
На турнире, который проходит в столице Венгрии Будапеште, узбекистанский спортсмен в решающем поединке встретился с Олимпийским чемпионом из Японии Хифуми Абэ. Субхонов, выступающий в весовой категории до 66 кг, несмотря на поражение, смог оказать достойное сопротивление именитому дзюдоисту из Японии. По итогу поединка, Абэ продолжил свою победную серию, которая не прерывалась в течение трех лет.
Таким образом, узбекистанец впервые в карьере завоевал медаль турнира серии "Большого шлема" и записал в свой зачет 700 очков для мирового рейтинга и 350 очков в свой олимпийский зачет.
Ранее Субхонов занимал 197 строчку в мировом рейтинге. Теперь, благодаря победе, на предстоящей неделе он войдет в топ-50.