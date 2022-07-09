https://uz.sputniknews.ru/20220709/subxonov-vpervye-zavoeval-medal-na-turnire-bolshogo-shlema-po-dzyudo-26055328.html

Субхонов впервые завоевал медаль на турнире "Большого шлема" по дзюдо

Субхонов впервые завоевал медаль на турнире "Большого шлема" по дзюдо

Узбекистанский дзюдоист Рахимжон Субхонов впервые вышел в финал турнира серии "Большого шлема".

2022-07-09T16:28+0500

2022-07-09T16:28+0500

2022-07-09T16:28+0500

спорт

дзюдо

турнир "большого шлема"

медаль

турнир

узбекистан

финал

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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Представитель сборной Узбекистана по дзюдо Рахимжон Субхонов завоевал серебряную медаль в первый день турнира серии "Большого шлема". Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.На турнире, который проходит в столице Венгрии Будапеште, узбекистанский спортсмен в решающем поединке встретился с Олимпийским чемпионом из Японии Хифуми Абэ. Субхонов, выступающий в весовой категории до 66 кг, несмотря на поражение, смог оказать достойное сопротивление именитому дзюдоисту из Японии. По итогу поединка, Абэ продолжил свою победную серию, которая не прерывалась в течение трех лет.Таким образом, узбекистанец впервые в карьере завоевал медаль турнира серии "Большого шлема" и записал в свой зачет 700 очков для мирового рейтинга и 350 очков в свой олимпийский зачет.Ранее Субхонов занимал 197 строчку в мировом рейтинге. Теперь, благодаря победе, на предстоящей неделе он войдет в топ-50.Читайте также:

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