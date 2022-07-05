https://uz.sputniknews.ru/20220705/uzbekistan-primet-uchastie-v-turnire-bolshogo-shlema-po-dzyudo-v-vengrii-25920750.html

Узбекистан примет участие в турнире "Большого шлема" по дзюдо в Венгрии

Узбекистан примет участие в турнире "Большого шлема" по дзюдо в Венгрии

Очередной турнир серии турнира "Большого шлема" пройдет в Будапеште в июле.

2022-07-05T16:48+0500

2022-07-05T16:48+0500

2022-07-05T16:48+0500

спорт

узбекистан

венгрия

сборная

турнир "большого шлема"

турнир

будапешт

дзюдо

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Спортсмены из Узбекистана примут участие в турнире "Большого шлема" по дзюдо в Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.Известно, что соревнования состоятся в Будапеште с 8 по 10 июля. В них примут участие представители 66 стран мира.В данное время основной состав сборной страны ведет подготовку к Играм Исламской солидарности в Турции и находится на сборах. В столице Венгрии участие в соревнованиях примут представители второго состава. Однако, в их числе будут достаточно опытные единоборцы, такие как Хикматиллох Тураев и Шахрам Ахадов.В очередном турнире серии "Большого шлема" по дзюдо в Венгрии будут разыграны рейтинговые очки в олимпийский зачет спортсменов.Читайте также:

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узбекистан, венгрия, сборная, турнир "большого шлема", турнир, будапешт, дзюдо