https://uz.sputniknews.ru/20220705/uzbekistan-primet-uchastie-v-turnire-bolshogo-shlema-po-dzyudo-v-vengrii-25920750.html
Узбекистан примет участие в турнире "Большого шлема" по дзюдо в Венгрии
Узбекистан примет участие в турнире "Большого шлема" по дзюдо в Венгрии
Очередной турнир серии турнира "Большого шлема" пройдет в Будапеште в июле.
2022-07-05T16:48+0500
2022-07-05T16:48+0500
2022-07-05T16:48+0500
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турнир
будапешт
дзюдо
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Спортсмены из Узбекистана примут участие в турнире "Большого шлема" по дзюдо в Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.Известно, что соревнования состоятся в Будапеште с 8 по 10 июля. В них примут участие представители 66 стран мира.В данное время основной состав сборной страны ведет подготовку к Играм Исламской солидарности в Турции и находится на сборах. В столице Венгрии участие в соревнованиях примут представители второго состава. Однако, в их числе будут достаточно опытные единоборцы, такие как Хикматиллох Тураев и Шахрам Ахадов.В очередном турнире серии "Большого шлема" по дзюдо в Венгрии будут разыграны рейтинговые очки в олимпийский зачет спортсменов.Читайте также:
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узбекистан, венгрия, сборная, турнир "большого шлема", турнир, будапешт, дзюдо
Узбекистан примет участие в турнире "Большого шлема" по дзюдо в Венгрии
Очередной турнир серии турнира "Большого шлема" пройдет в Будапеште в июле.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik.
Спортсмены из Узбекистана примут участие в турнире "Большого шлема" по дзюдо в Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба
Национального Олимпийского комитета республики.
Известно, что соревнования состоятся в Будапеште с 8 по 10 июля. В них примут участие представители 66 стран мира.
В данное время основной состав сборной страны ведет подготовку к Играм Исламской солидарности в Турции и находится на сборах. В столице Венгрии участие в соревнованиях примут представители второго состава. Однако, в их числе будут достаточно опытные единоборцы, такие как Хикматиллох Тураев и Шахрам Ахадов.
В очередном турнире серии "Большого шлема" по дзюдо в Венгрии будут разыграны рейтинговые очки в олимпийский зачет спортсменов.