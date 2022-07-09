https://uz.sputniknews.ru/20220709/uzbekskaya-shveytsariya-kak-doexat-do-zaamina-26046070.html

"Узбекская Швейцария": как доехать до Заамина

"Узбекская Швейцария": как доехать до Заамина

Чем привлекателен знаменитый узбекистанский курорт, как добраться до него из Ташкента и сколько придется потратить на дорогу – читайте в нашем обзоре.

2022-07-09T08:00+0500

2022-07-09T08:00+0500

2022-07-09T08:35+0500

это интересно

курорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/969/53/9695376_0:4:1281:724_1920x0_80_0_0_7f858feb503099100742469430e7a515.jpg

Благодаря обилию хвойных лесов Заамин часто называют "Узбекской Швейцарией". Визитной карточкой его является одноименная здравница, где лечат заболеваний органов дыхания и нервной системы.Она находится на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря в Зааминском национальном парке. Чистейший воздух, горные ландшафты, хвойные леса – все это создает наилучшие условия для оздоровления как взрослых, так и детей.Заамин отлично подходит как для круглогодичного лечения и профилактики, так и для зимнего отдыха. Здесь есть санаторий, множество пансионатов, детские лагеря и гостевые дома.Здесь также можно насладиться природной красотой Нуратинских хребтов и водоемов Айдар-Арнасайской системой озер.Перечислять прелести Заамине можно долго, но как гласит народная мудрость — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышатьКак доехать в Заамин из Ташкента?Расстояние между Заамином и Ташкентом составляет около 250 км.Из столицы Узбекистана добраться до Заамина можно несколькими способами: поездом, автобусом или такси.Поездом можно доехать с Южного вокзала можно доехать до Джизака, но затем придется пересесть на такси или микроавтобусы до Заамина. Поездка от вокзала Джизака до заповедника на машине стоит 20-30 тыс. сумов.Поезд из столицы едет до Джизака 2,5 часа. Стоимость билетов начинается от 85 тыс. сумов в зависимости от класса вагона. Их можно купить в кассе вокзала, через приложение Uzrailway tickets или на сайте e-ticket.railway.uz.Покупая электронный билет, туристы не только сэкономят время, но также сами смогут выбрать лучшие места в вагоне.Если ехать на такси или автобусе, то отправляться нужно со станции метро "Алмазар" Чиланзарской линии.За одного человека таксисты берут от 70 тыс. до 100 тыс. сумов. За полную машину можно договориться за 300-350 тыс. сумов.Плюсы от выбора автомобиля в том, что водитель может по желанию клиента остановиться по пути. Так как маршрут в Заамин пролегает через Гулистан и Джизак, туристы по дороге смогут купить известные мирзачульские дыни, попить холодный айран и кимиз, ну и конечно же, отведать знаменитую джизакскую самсу.К минусам можно отнести продолжительность поездки — время в пути со всеми остановками может составить более 4 часов.Также, не все водители соблюдают скоростной режим на трассе. Здесь важно выбрать опытного и ответственного водителя, либо заранее обговорить вопросы безопасности при езде.Еще один способ поездки — рейсовые автобусы. Данный вид транспорта является самым бюджетным.Так, всего за 32 тыс. сумов можно добраться до Заамина на комфортабельных автобусах. Они почти ежедневно отправляются в 16.30 и прибывают в Заамин в 20.00.Здесь так же, как и для поездов, билеты можно купить онлайн и выбрать место в салоне. Для этого необходимо зайти на сайт avtoticket.uz и выбрать удобный для себя рейс.Читайте также: Горные курорты Узбекистана и России договорились о программе скидок

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

курорт