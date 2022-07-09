https://uz.sputniknews.ru/20220709/v-sez-korakul-sozdadut-gazoximicheskiy-klaster-26046304.html

В СЭЗ "Коракуль" создадут газохимический кластер

В СЭЗ "Коракуль" создадут газохимический кластер

Здесь уже стартовало строительство газохимического комплекса по переработке метанола стоимостью $4 млрд.

2022-07-09T08:33+0500

2022-07-09T08:33+0500

2022-07-09T08:33+0500

общество

сэз

постановление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/01/14883436_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_a4f78cb07a042eb87bebca7ea039e2d4.jpg

ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. На базе Свободной экономической зоны "Коракуль" появится газохимический технологический кластер. Это предусматривает постановление правительства, определяющее деятельность СЭЗ.Свободная экономическая зона "Коракуль" расположена в Каракульском и Алатском районе Бухарской области на площади 400 га. Специализируется СЭЗ на газохимической сфере.Предприятие "Sanoat Energetika Guruhi" начало строить здесь газохимический комплекс по переработке метанола стоимостью $4 млрд. На базе комплекса планируется создать газохимический технологический кластер.Руководить деятельностью СЭЗ будет Дирекция в форме унитарного предприятия. Главу Дирекции СЭЗ "Коракуль" будет назначать на должность и освобождать от должности Кабинет Министров по согласованию с хокимиятом Бухарской области и Министерством инвестиций и внешней торговли.Основные задачи Дирекции СЭЗ "Коракуль":Земельные участки на территории СЭЗ будут предоставляться в аренду через электронный аукцион, при этом платежи можно осуществлять в рассрочку в течение 12 месяцев.В 2021 году в СЭЗ "Коракуль" было создано совместное предприятие ООО Jizzakh Petroleum, которое затем преобразовано в ИП Sanoat Energetika Guruhi.Читайте также: На территории СЭЗ "Нукус" создан технопарк

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сэз, постановление