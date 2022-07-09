https://uz.sputniknews.ru/20220709/v-sez-korakul-sozdadut-gazoximicheskiy-klaster-26046304.html
В СЭЗ "Коракуль" создадут газохимический кластер
В СЭЗ "Коракуль" создадут газохимический кластер
Здесь уже стартовало строительство газохимического комплекса по переработке метанола стоимостью $4 млрд.
2022-07-09T08:33+0500
2022-07-09T08:33+0500
2022-07-09T08:33+0500
общество
сэз
постановление
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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. На базе Свободной экономической зоны "Коракуль" появится газохимический технологический кластер. Это предусматривает постановление правительства, определяющее деятельность СЭЗ.Свободная экономическая зона "Коракуль" расположена в Каракульском и Алатском районе Бухарской области на площади 400 га. Специализируется СЭЗ на газохимической сфере.Предприятие "Sanoat Energetika Guruhi" начало строить здесь газохимический комплекс по переработке метанола стоимостью $4 млрд. На базе комплекса планируется создать газохимический технологический кластер.Руководить деятельностью СЭЗ будет Дирекция в форме унитарного предприятия. Главу Дирекции СЭЗ "Коракуль" будет назначать на должность и освобождать от должности Кабинет Министров по согласованию с хокимиятом Бухарской области и Министерством инвестиций и внешней торговли.Основные задачи Дирекции СЭЗ "Коракуль":Земельные участки на территории СЭЗ будут предоставляться в аренду через электронный аукцион, при этом платежи можно осуществлять в рассрочку в течение 12 месяцев.В 2021 году в СЭЗ "Коракуль" было создано совместное предприятие ООО Jizzakh Petroleum, которое затем преобразовано в ИП Sanoat Energetika Guruhi.Читайте также: На территории СЭЗ "Нукус" создан технопарк
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сэз, постановление
В СЭЗ "Коракуль" создадут газохимический кластер
Здесь уже стартовало строительство газохимического комплекса по переработке метанола стоимостью $4 млрд.
ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik.
На базе Свободной экономической зоны "Коракуль" появится газохимический технологический кластер. Это предусматривает постановление
правительства, определяющее деятельность СЭЗ.
Свободная экономическая зона "Коракуль" расположена в Каракульском и Алатском районе Бухарской области на площади 400 га. Специализируется СЭЗ на газохимической сфере.
Предприятие "Sanoat Energetika Guruhi" начало строить здесь газохимический комплекс по переработке метанола стоимостью $4 млрд. На базе комплекса планируется создать газохимический технологический кластер.
Руководить деятельностью СЭЗ будет Дирекция в форме унитарного предприятия. Главу Дирекции СЭЗ "Коракуль" будет назначать на должность и освобождать от должности Кабинет Министров по согласованию с хокимиятом Бухарской области и Министерством инвестиций и внешней торговли.
Основные задачи Дирекции СЭЗ "Коракуль":
взаимодействовать с потенциальными инвесторами и участниками СЭЗ, в том числе принимать инвестиционные заявки на строительство, выдавать необходимые разрешения на подключение к сети инженерно-коммуникационной инфраструктуры по принципу "одного окна";
контролировать реализацию инвестиционных проектов и исполнение взятых обязательств;
регистрировать участников СЭЗ и вести их реестр.
Земельные участки на территории СЭЗ будут предоставляться в аренду через электронный аукцион, при этом платежи можно осуществлять в рассрочку в течение 12 месяцев.
В 2021 году в СЭЗ "Коракуль" было создано совместное предприятие ООО Jizzakh Petroleum, которое затем преобразовано в ИП Sanoat Energetika Guruhi.