https://uz.sputniknews.ru/20220710/aviakompaniya-wizzair-abu-dhabi-nachnet-regulyarnye-reysy-v-tashkent-i-samarkand-26075023.html

Авиакомпания "WizzAir Abu Dhabi" начнет регулярные рейсы в Ташкент и Самарканд

Авиакомпания "WizzAir Abu Dhabi" начнет регулярные рейсы в Ташкент и Самарканд

Самолеты авиаперевозчика по данному международному маршруту будут летать с частотой по четыре рейса в неделю – подробности.

2022-07-10T19:47+0500

2022-07-10T19:47+0500

2022-07-10T19:47+0500

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узбекистан

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ташкент

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абу-даби

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Авиакомпания "WizzAir Abu Dhabi" в четвертом квартале начнет регулярные авиарейсы из Абу-Даби в Ташкент и Самарканд, сообщает ИА "Дунё".Об этом стало известно в ходе встречи заместителя министра инвестиций и внешней торговли Шухрата Вафаева с делегацией авиакомпании "WizzAir Abu Dhabi" (ОАЭ) во главе с управляющим директором Майклом Берлуи.Переговоры прошли в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ), где стороны достигли договоренностей по запуску регулярных рейсов авиакомпании по маршрутам "Абу-Даби – Ташкент – Абу-Даби" и "Абу-Даби – Самарканд – Абу-Даби" с частотой четыре рейса в неделю по каждому из направлений."WizzAir Abu Dhabi" – бюджетная авиакомпания, которая базируется в Международном аэропорту Абу-Даби и является совместным предприятием государственной инвестиционной компании Эмиратов – ADQ и международного холдинга Wizz Air Holdings.Читайте также: "Аэрофлот" запускает дополнительный рейс из Москвы в Ташкент

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