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Автобусный маршрут свяжет Луганск и Воронеж
Автобусный маршрут свяжет Луганск и Воронеж
В правительстве ЛНР сообщили о возобновлении работы автобусного рейса по маршруту "Луганск – Воронеж".
2022-07-10T17:50+0500
2022-07-10T17:50+0500
2022-07-10T17:50+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июл– Sputnik. Автобусный маршрут №501, связывающий Воронеж и Луганск, вновь запустят с 12 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).Из сообщения также известно, что время в пути составит порядка десяти часов, а обслуживать маршрут будут вместительные автобусы с кондиционерами.Ранее мы сообщали, что в начале месяце, впервые за восемь лет, из Симферополя в Херсон прибыл первый рейсовый автобус.Тогда директор Департамента транспорта военно-гражданской администрации Херсонской области Тимур Худояров рассказал, что в данное время запланировано два рейса в день из Херсона в Симферополь.Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах были сформированы военно-гражданские администрации, также началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.Читайте также: Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя
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Автобусный маршрут свяжет Луганск и Воронеж
В правительстве ЛНР сообщили о возобновлении работы автобусного рейса по маршруту "Луганск – Воронеж".
ТАШКЕНТ, 10 июл– Sputnik
. Автобусный маршрут №501, связывающий Воронеж и Луганск, вновь запустят с 12 июля, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).
"Воронеж с Луганском свяжет новый прямой автобус большого класса. Работа маршрута №501 возобновится с 12 июля", - говорится в сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале.
Из сообщения также известно, что время в пути составит порядка десяти часов, а обслуживать маршрут будут вместительные автобусы с кондиционерами.
Ранее мы сообщали, что в начале месяце, впервые за восемь лет, из Симферополя в Херсон прибыл первый рейсовый автобус.
Тогда директор Департамента транспорта военно-гражданской администрации Херсонской области Тимур Худояров рассказал, что в данное время запланировано два рейса в день из Херсона в Симферополь.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах были сформированы военно-гражданские администрации, также началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.