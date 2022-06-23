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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220623/krym-nameren-vosstanovit-morskoe-soobschenie-s-portami-berdyanska-i-mariupolya-25568114.html
Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя
Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя
Морское сообщение будет восстановлено, как только появятся грузы и пассажирский поток, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
2022-06-23T10:55+0500
2022-06-23T10:55+0500
специальная военная операция россии в донбассе
крым
порт
море
транспортное сообщение
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Крым заинтересован в восттановлении морского пассажирского и грузового сообщения с портами в Бердянске и Мариуполе. Об этом РИА Новости сообщил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.Как заявляет постпред, морское сообщение будет восстановлено тогда, когда появятся необходимые грузы, пассажирский поток и заинтересованные судовладельцы.Напомним: во время спецоперации вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:
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крым, порт, море, транспортное сообщение

Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя

10:55 23.06.2022
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПервое иностранное судно вышло в море из порта Мариуполя
Первое иностранное судно вышло в море из порта Мариуполя - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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Морское сообщение будет восстановлено, как только появятся грузы и пассажирский поток, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Крым заинтересован в восттановлении морского пассажирского и грузового сообщения с портами в Бердянске и Мариуполе. Об этом РИА Новости сообщил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Восстановления морских маршрутов — это часть экономической интеграции. Морские маршруты между Бердянском и Керчью, Мариуполем и Керчью существовали исторически", — подчеркнул Мурадов.
Как заявляет постпред, морское сообщение будет восстановлено тогда, когда появятся необходимые грузы, пассажирский поток и заинтересованные судовладельцы.
"Морское сообщение обязательно заработает, потому что потребность перевозки грузов и людей будет возрастать", — отметил премьер Крыма.
Напомним: во время спецоперации вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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