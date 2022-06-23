https://uz.sputniknews.ru/20220623/krym-nameren-vosstanovit-morskoe-soobschenie-s-portami-berdyanska-i-mariupolya-25568114.html

Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя

Крым намерен восстановить морское сообщение с портами Бердянска и Мариуполя

Морское сообщение будет восстановлено, как только появятся грузы и пассажирский поток, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

2022-06-23T10:55+0500

2022-06-23T10:55+0500

2022-06-23T10:55+0500

специальная военная операция россии в донбассе

крым

порт

море

транспортное сообщение

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Крым заинтересован в восттановлении морского пассажирского и грузового сообщения с портами в Бердянске и Мариуполе. Об этом РИА Новости сообщил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.Как заявляет постпред, морское сообщение будет восстановлено тогда, когда появятся необходимые грузы, пассажирский поток и заинтересованные судовладельцы.Напомним: во время спецоперации вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:

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крым, порт, море, транспортное сообщение