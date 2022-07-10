https://uz.sputniknews.ru/20220710/covid-19-za-sutki-v-uzbekistane-vyyavili-okolo-90-infitsirovannyx-26072056.html
COVID-19: за сутки в Узбекистане выявили около 90 инфицированных
COVID-19: за сутки в Узбекистане выявили около 90 инфицированных
Больше всего заболевших коронавирусом за минувшие сутки в Ташкенте, меньше всего в Бухарской и Кашкадарьинской областях.
2022-07-10T15:49+0500
2022-07-10T15:49+0500
2022-07-10T15:49+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова упало. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 диагностировали у 89 человек, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 21 пациента.В Ташкентской и Самаркандской областях – по девять инфицированных, в Навоийской области – семь.По шесть человек подхватили вирус в Ферганской и Джизакской областях и пять человек в Сырдарьинской области.В Каракалпакстане, а также в Андижанской, Наманганской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях – по четыре заболевших.И замыкают список Бухарская и Кашкадарьинская области, где за сутки выявили по три случая.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 655 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 238 631 человек.Читайте также: В отдаленных махаллях Каракалпакстана создадут новые медпункты
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коронавирус covid-19, статистика, узбекистан
COVID-19: за сутки в Узбекистане выявили около 90 инфицированных
Больше всего заболевших коронавирусом за минувшие сутки в Ташкенте, меньше всего в Бухарской и Кашкадарьинской областях.
ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik.
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова упало. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения Узбекистана.
Накануне COVID-19 диагностировали у 89 человек, уточняет ведомство.
В Ташкенте вирус обнаружили у 21 пациента.
В Ташкентской и Самаркандской областях – по девять инфицированных, в Навоийской области – семь.
По шесть человек подхватили вирус в Ферганской и Джизакской областях и пять человек в Сырдарьинской области.
В Каракалпакстане, а также в Андижанской, Наманганской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях – по четыре заболевших.
И замыкают список Бухарская и Кашкадарьинская области, где за сутки выявили по три случая.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 655 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 238 631 человек.