https://uz.sputniknews.ru/20220709/v-otdalennyx-maxallyax-karakalpakstana-sozdadut-novye-medpunkty-26053545.html
В отдаленных махаллях Каракалпакстана создадут новые медпункты
В отдаленных махаллях Каракалпакстана создадут новые медпункты
Также в регионе создадут новые медицинские центры и учреждения - подробности в нашем материале.
2022-07-09T15:49+0500
2022-07-09T15:49+0500
2022-07-09T15:49+0500
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махалля
каракалпакстан
медцентр
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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. В отдаленных махаллях Каракалпакстана создадут новые медпункты. Также в регионе будут созданы новые медицинские учреждения. Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв подписал постановление "О дальнейшем усилении охраны здоровья населения в Республике Каракалпакстан в 2022-2024 годах".Документ предусматривает создание:Глава государства также поручил до конца года организовать дополнительно 34 медпункта в отдаленных махаллях региона и обеспечить службы скорой помощи 63 автотранспортными средствами.Наряду с этим, к 1 сентября на базе филиалов центральных многопрофильных поликлиник и семейных поликлиник создадут 16 пунктов приема семейного врача. Кроме этого, в регионе внедрят программу скрининга гельминтоза среди детей 2-10 лет и анемии среди девочек 12-15 лет.Постановлением также введена должность заместителя министра по медицинской службе в регионе Приаралья. Известно, что с 1 июля 2022 года всем сотрудникам, работающим в лепрозориях, будет установлена надбавка в размере 50% к должностному окладу.Читайте также:
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махалля, каракалпакстан, медцентр
В отдаленных махаллях Каракалпакстана создадут новые медпункты
Также в регионе создадут новые медицинские центры и учреждения - подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik.
В отдаленных махаллях Каракалпакстана создадут новые медпункты. Также в регионе будут созданы новые медицинские учреждения. Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв подписал постановление
"О дальнейшем усилении охраны здоровья населения в Республике Каракалпакстан в 2022-2024 годах".
Документ предусматривает создание:
Детского центра медицинской реабилитации на 120 мест для детей с хроническими заболеваниями и инвалидностью;
Детского санатория фтизиатрии на 80 мест;
Хирургического отделения на 20 мест в составе медицинского объединения города Нукуса;
Нукусского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В.Вахидова на базе хирургического отделения Многопрофильного медицинского центра Республики Каракалпакстан;
Отделения по оказанию паллиативной помощи безнадежным тяжелобольным (хосписа) на 20 мест в составе медицинского объединения города Нукуса в рамках имеющихся койко-мест.
Глава государства также поручил до конца года организовать дополнительно 34 медпункта в отдаленных махаллях региона и обеспечить службы скорой помощи 63 автотранспортными средствами.
Наряду с этим, к 1 сентября на базе филиалов центральных многопрофильных поликлиник и семейных поликлиник создадут 16 пунктов приема семейного врача. Кроме этого, в регионе внедрят программу скрининга гельминтоза среди детей 2-10 лет и анемии среди девочек 12-15 лет.
Постановлением также введена должность заместителя министра по медицинской службе в регионе Приаралья. Известно, что с 1 июля 2022 года всем сотрудникам, работающим в лепрозориях, будет установлена надбавка в размере 50% к должностному окладу.