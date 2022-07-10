https://uz.sputniknews.ru/20220710/nyt-zelenskiy-uvolil-melnika-posle-zayavleniya-razozlivshego-germaniyu-26076597.html
NYT: Зеленский уволил Мельника после заявления, разозлившего Германию
NYT: Зеленский уволил Мельника после заявления, разозлившего Германию
Дипломат в одном из интервью лестно отзывался о тех, кто принимал участие в массовых убийствах евреев и поляков в годы Второй мировой войны.
2022-07-10T21:55+0500
2022-07-10T21:55+0500
2022-07-10T21:55+0500
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украина
германия
владимир зеленский
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Берлине Андрея Мельника, который разозлил Германию хвалебными речами о пособнике Третьего рейха Степане Бандере. Об этом написали в статье New York Times, сообщает РИА Новости.Как пишет издание, 29 июня дипломат в одном из интервью лестно отзывался о лидере ОУН*, члены которой после оккупации Украины вермахтом принимали участие в массовых убийствах евреев и поляков.Современная Германия, в свою очередь, осуждает преступления нацистов и чтит память жертв холокоста, поэтому попытки представителя Украины обелить коллаборанта Бандеру стали красной линией для немецкого правительства, говорится в публикации.Напомним, с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Организация признана экстремистской и запрещена в России.Читайте также: Автобусный маршрут свяжет Луганск и Воронеж
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украина, германия, владимир зеленский
NYT: Зеленский уволил Мельника после заявления, разозлившего Германию
Дипломат в одном из интервью лестно отзывался о тех, кто принимал участие в массовых убийствах евреев и поляков в годы Второй мировой войны.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Берлине Андрея Мельника, который разозлил Германию хвалебными речами о пособнике Третьего рейха Степане Бандере. Об этом написали в статье New York Times, сообщает РИА Новости
.
Как пишет издание, 29 июня дипломат в одном из интервью лестно отзывался о лидере ОУН*, члены которой после оккупации Украины вермахтом принимали участие в массовых убийствах евреев и поляков.
Современная Германия, в свою очередь, осуждает преступления нацистов и чтит память жертв холокоста, поэтому попытки представителя Украины обелить коллаборанта Бандеру стали красной линией для немецкого правительства, говорится в публикации.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.