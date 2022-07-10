https://uz.sputniknews.ru/20220710/pri-strelbe-v-yuar-pogibli-14-chelovek-26071042.html

При стрельбе в ЮАР погибли 14 человек

При стрельбе в ЮАР погибли 14 человек

Трагедия произошла в одном из баров на окраине Йоханнесбурга.

2022-07-10T13:17+0500

2022-07-10T13:17+0500

2022-07-10T13:17+0500

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юар

трагедия

огнестрельное оружие

огнестрельное ранение

погибшие

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. По меньшей мере 14 человек погибли в результате стрельбы в баре на окраине города Йоханнесбург в ЮАР, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал eNCA.Инцидент произошел в пригороде Соуэто в ночь с субботы на воскресенье.По информации телеканала, еще 10 человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.В местной полиции заявили, что ведут расследование по факту трагедии.Читайте также: СМИ: застреливший экс-премьера Японии признался, что пытался сделать бомбу

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юар, трагедия, огнестрельное оружие, огнестрельное ранение, погибшие