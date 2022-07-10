https://uz.sputniknews.ru/20220710/smi-zastrelivshiy-eks-premera-yaponii-priznalsya-chto-pytalsya-sdelat-bombu-26068115.html

СМИ: застреливший экс-премьера Японии признался, что пытался сделать бомбу

СМИ: застреливший экс-премьера Японии признался, что пытался сделать бомбу

По сообщению агентства, Ямагами изготовил несколько единиц огнестрельного оружия - подробности.

2022-07-10T11:57+0500

2022-07-10T11:57+0500

2022-07-10T11:57+0500

в мире

япония

синдзо абэ

убийство

похороны

огнестрельное ранение

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, признался, что пытался сделать бомбу, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Киодо".По сообщению агентства, Ямагами располагал несколькими единицами огнестрельного оружия, которые он изготовил сам. Сегодня утром 41-летнего мужчину передали в ведение органов прокуратуры.Напомним: 8 июля в японском городе Нара во время уличного выступления было совершенно нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, и через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.В ходе допроса Ямагами изначально сказал, что был "недоволен Абэ", однако затем заявил, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, и что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у преступника были свои счеты.Как сообщил РИА Новости источник, прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио, похороны политика пройдут 12 июля.Читайте также: Как Синдзо Абэ развивал отношения с Узбекистаном — фото

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япония, синдзо абэ, убийство, похороны, огнестрельное ранение