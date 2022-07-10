https://uz.sputniknews.ru/20220710/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-26066889.html
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Жителям горных районов Ферганской долины необходимо быть готовыми к дождю, уточняет Узгидромет.
2022-07-10T10:37+0500
2022-07-10T10:37+0500
2022-07-10T10:52+0500
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прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. Сегодня днем в Узбекистане сохранится погода без осадков. Температура воздуха достигнет 32-37 градусов. Местами возможно усиление ветра, в отдельных районах — с пыльным поземком. Об этом сообщает пресс-служба Узгидромета.В Ташкенте сегодня небольшая облачность. Температура воздуха 33-35 градусов.В предгорных и горных районах страны также без осадков. Однако в горных областях Ферганской долины возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха 23-28 градусов.Читайте также: В Ташкентском зоопарке появился белый бенгальский тигр — видео
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прогноз погоды
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
10:37 10.07.2022 (обновлено: 10:52 10.07.2022)
Жителям горных районов Ферганской долины необходимо быть готовыми к дождю, уточняет Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik.
Сегодня днем в Узбекистане сохранится погода без осадков. Температура воздуха достигнет 32-37 градусов. Местами возможно усиление ветра, в отдельных районах — с пыльным поземком. Об этом сообщает пресс-служба Узгидромета
.
В Ташкенте сегодня небольшая облачность. Температура воздуха 33-35 градусов.
В предгорных и горных районах страны также без осадков. Однако в горных областях Ферганской долины возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха 23-28 градусов.