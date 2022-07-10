https://uz.sputniknews.ru/20220710/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-26066889.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Жителям горных районов Ферганской долины необходимо быть готовыми к дождю, уточняет Узгидромет.

2022-07-10T10:37+0500

2022-07-10T10:37+0500

2022-07-10T10:52+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. Сегодня днем в Узбекистане сохранится погода без осадков. Температура воздуха достигнет 32-37 градусов. Местами возможно усиление ветра, в отдельных районах — с пыльным поземком. Об этом сообщает пресс-служба Узгидромета.В Ташкенте сегодня небольшая облачность. Температура воздуха 33-35 градусов.В предгорных и горных районах страны также без осадков. Однако в горных областях Ферганской долины возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха 23-28 градусов.Читайте также: В Ташкентском зоопарке появился белый бенгальский тигр — видео

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

прогноз погоды