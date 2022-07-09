https://uz.sputniknews.ru/20220709/v-tashkentskom-zooparke-poyavilsya-belyy-bengalskiy-tigr---video-26058749.html

В Ташкентском зоопарке появился белый бенгальский тигр - видео

В Ташкентском зоопарке появился белый бенгальский тигр - видео

Бенгальского тигра Фуфуню в столицу привезли из Арабских Эмиратов.

2022-07-09T19:46+0500

2022-07-09T19:46+0500

2022-07-09T19:48+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. В Ташкентском зоопарке появился новый обитатель - белый бенгальский тигр по кличке Фуфуня. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал заведующий отделом хищных животных столичного зоопарка Нодир Бахрамов.Фуфуня - не альбинос, а тигрёнок с генетическим отклонением, которое называется лейкизм. В природе белые бенгальские тигры встречаются крайне редко.Ему десять месяцев, и это самец. В данное время Фуфуня находится на карантине. Свое имя тигр получил уже после приезда в Ташкент. По словам заведующего, посетители рады новому обитателю.Сейчас суточная норма потребления мяса у бенгальского тигра - 3-4 кг, говорит заведующий. В состав корма могут входить говяжье мясо и живой корм: кролики, утки и цесарки. Также в день тигру предписано съедать одно куриное яйцо. По утверждению Бахрамова, Фуфуня не спешит поедать уток - они плавают в водоеме вольера. С ними бенгальский тигр подружился и постоянно играет, отчего популярность тигра среди посетителей зоопарка только возрастает.Читайте также:

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