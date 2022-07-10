https://uz.sputniknews.ru/20220710/smi-boris-djonson-mojet-uyti-iz-politiki-v-publitsistiku-i-ne-tolko--podrobnosti-26068890.html

СМИ: Борис Джонсон может уйти из политики в публицистику и не только — подробности

СМИ: Борис Джонсон может уйти из политики в публицистику и не только — подробности

Джонсон может вернуться к публицистической деятельности и выступлениям, которые приносили ему доход до 2016 года.

2022-07-10T13:53+0500

2022-07-10T13:53+0500

2022-07-10T13:53+0500

в мире

борис джонсон

великобритания

отставка

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Заявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность ухода из политики, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The TelegraphКак пишет издание, Джонсон может вернуться к публицистической деятельности и выступлениям, которые приносили ему доход до 2016 года. Один из источников заявил, что Джонсон раздумывает над этим в течение этих выходных. Пока неясно, принял ли он решение.В пятницу биограф Джонсона Эндрю Гимсон заявил, что Джонсон может заработать в следующем году несколько миллионов фунтов за публичные выступления и написание книг.Напомним, Борис Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Читайте также: Сколько процентов россиян доверяют Путину — опрос ВЦИОМ

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борис джонсон, великобритания, отставка, премьер-министр