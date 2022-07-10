https://uz.sputniknews.ru/20220710/smi-boris-djonson-mojet-uyti-iz-politiki-v-publitsistiku-i-ne-tolko--podrobnosti-26068890.html
СМИ: Борис Джонсон может уйти из политики в публицистику и не только — подробности
СМИ: Борис Джонсон может уйти из политики в публицистику и не только — подробности
Джонсон может вернуться к публицистической деятельности и выступлениям, которые приносили ему доход до 2016 года.
2022-07-10T13:53+0500
2022-07-10T13:53+0500
2022-07-10T13:53+0500
в мире
борис джонсон
великобритания
отставка
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Заявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность ухода из политики, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The TelegraphКак пишет издание, Джонсон может вернуться к публицистической деятельности и выступлениям, которые приносили ему доход до 2016 года. Один из источников заявил, что Джонсон раздумывает над этим в течение этих выходных. Пока неясно, принял ли он решение.В пятницу биограф Джонсона Эндрю Гимсон заявил, что Джонсон может заработать в следующем году несколько миллионов фунтов за публичные выступления и написание книг.Напомним, Борис Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Читайте также: Сколько процентов россиян доверяют Путину — опрос ВЦИОМ
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борис джонсон, великобритания, отставка, премьер-министр
СМИ: Борис Джонсон может уйти из политики в публицистику и не только — подробности
Джонсон может вернуться к публицистической деятельности и выступлениям, которые приносили ему доход до 2016 года.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Заявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность ухода из политики, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету The Telegraph
"После серии поражений на довыборах в южных округах тори Джонсон решил, что не может форсировать довыборы в своем маргинальном избирательном округе Аксбридж и южный Райслип. Но два высокопоставленных источника сообщили, что сейчас он решает, пойти ли по стопам своей непосредственной предшественницы Терезы Мэй и остаться в палате общин, или уйти в отставку на следующих выборах", — говорится в сообщении газеты.
Как пишет издание, Джонсон может вернуться к публицистической деятельности и выступлениям, которые приносили ему доход до 2016 года. Один из источников заявил, что Джонсон раздумывает над этим в течение этих выходных. Пока неясно, принял ли он решение.
В пятницу биограф Джонсона Эндрю Гимсон заявил, что Джонсон может заработать в следующем году несколько миллионов фунтов за публичные выступления и написание книг.
Напомним, Борис Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.