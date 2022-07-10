https://uz.sputniknews.ru/20220710/v-moskve-sostoyalsya-festival-risa-imeni-nv-kima--video-26066423.html

В Москве состоялся фестиваль риса имени Н.В. Кима – видео

В Москве состоялся фестиваль риса имени Н.В. Кима – видео

Мероприятие прошло на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в рамках фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов".

2022-07-10T12:35+0500

2022-07-10T12:35+0500

2022-07-10T12:35+0500

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В первый день Курбан-байрама стартовал фестиваль риса, посвященный селекционеру Николаю Васильевичу Киму. Мероприятие проходит с 9 по 10 июля в Москве, сообщает корреспондент Sputnik. Ким всю жизнь проработал в Хорезмской области, в совхозе Аль-Хорезми, и изучал способы внедрения технологий выращивания лучших сортов риса в промышленном масштабе. Именно благодаря ему всемирную известность приобрел сорт риса "Лазер", который активно используют для приготовления плова. В первый день фестиваля гости наблюдали за приготовлением настоящего узбекского плова, а затем дегустировали знаменитое восточное блюдо. Посетителей развлекали современные и фольклорные танцевальные коллективы. Со сцены звучали узбекские и русские песни в исполнении сольных артистов. Фестиваль риса проходит в рамках другого мероприятия на ВДНХ — фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов".Читайте также: Как прошел фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" в Москве

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