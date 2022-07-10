https://uz.sputniknews.ru/20220710/v-uzbekistane-idet-podgotovka-k-vizitu-turkmenskoy-delegatsii-26074705.html

В Узбекистане идет подготовка к визиту туркменской делегации

В Узбекистане идет подготовка к визиту туркменской делегации

О том, как республика готовится к встрече в рамках узбекско-туркменского межрегионального форума в Бухаре, читайте в нашем материале.

2022-07-10T19:05+0500

2022-07-10T19:05+0500

2022-07-10T19:05+0500

политика

узбекистан

туркменистан

форум

бухара

конференция

подготовка к визиту

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ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. Узбекистан готовится к визиту туркменской делегации в рамках узбекско-туркменского межрегионального форума в Бухаре.Об этом стало известно в ходе совещания в формате видеоконференцсвязи под руководством заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова, сообщает ИА "Дунё".По информации Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ), в совещании приняли участие руководители министерств, ведомств, отраслевых объединений, органов местной власти, а также представительства Узбекистана в ТуркменистанеСтороны рассмотрели ход подготовки к узбекско-туркменскому межрегиональному форуму в Бухаре, в рамках которого запланировано проведение 2-го заседания Совета предпринимателей, выставок промышленной продукции и изделий народного творчества двух стран.В ходе совещания соответствующим органам поручили:Ранее мы сообщали, что 12 июля в Международном институте Центральной Азии (МИЦА) пройдет Международная конференция “Узбекистан и Туркменистан. Перспективы развития на новом историческом этапе взаимодействия”.Как ожидают в МИЦА, предстоящее мероприятие станет действенной площадкой для открытого обмена мнениями по вопросам текущего взаимодействия двух стран. А также определения новых перспективных направлений сотрудничества, в том числе по укреплению и расширению регионального диалога.Читайте также: В Ташкенте пройдет конференция по вопросам взаимоотношений Узбекистана и Туркменистана

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узбекистан, туркменистан, форум, бухара, конференция, подготовка к визиту