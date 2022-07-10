https://uz.sputniknews.ru/20220710/v-uzbekistane-idet-podgotovka-k-vizitu-turkmenskoy-delegatsii-26074705.html
В Узбекистане идет подготовка к визиту туркменской делегации
В Узбекистане идет подготовка к визиту туркменской делегации
О том, как республика готовится к встрече в рамках узбекско-туркменского межрегионального форума в Бухаре, читайте в нашем материале.
2022-07-10T19:05+0500
2022-07-10T19:05+0500
2022-07-10T19:05+0500
политика
узбекистан
туркменистан
форум
бухара
конференция
подготовка к визиту
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ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. Узбекистан готовится к визиту туркменской делегации в рамках узбекско-туркменского межрегионального форума в Бухаре.Об этом стало известно в ходе совещания в формате видеоконференцсвязи под руководством заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова, сообщает ИА "Дунё".По информации Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ), в совещании приняли участие руководители министерств, ведомств, отраслевых объединений, органов местной власти, а также представительства Узбекистана в ТуркменистанеСтороны рассмотрели ход подготовки к узбекско-туркменскому межрегиональному форуму в Бухаре, в рамках которого запланировано проведение 2-го заседания Совета предпринимателей, выставок промышленной продукции и изделий народного творчества двух стран.В ходе совещания соответствующим органам поручили:Ранее мы сообщали, что 12 июля в Международном институте Центральной Азии (МИЦА) пройдет Международная конференция “Узбекистан и Туркменистан. Перспективы развития на новом историческом этапе взаимодействия”.Как ожидают в МИЦА, предстоящее мероприятие станет действенной площадкой для открытого обмена мнениями по вопросам текущего взаимодействия двух стран. А также определения новых перспективных направлений сотрудничества, в том числе по укреплению и расширению регионального диалога.Читайте также: В Ташкенте пройдет конференция по вопросам взаимоотношений Узбекистана и Туркменистана
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узбекистан, туркменистан, форум, бухара, конференция, подготовка к визиту
В Узбекистане идет подготовка к визиту туркменской делегации
О том, как республика готовится к встрече в рамках узбекско-туркменского межрегионального форума в Бухаре, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. Узбекистан готовится к визиту туркменской делегации в рамках узбекско-туркменского межрегионального форума в Бухаре.
Об этом стало известно в ходе совещания в формате видеоконференцсвязи под руководством заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова, сообщает ИА "Дунё"
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По информации Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ), в совещании приняли участие руководители министерств, ведомств, отраслевых объединений, органов местной власти, а также представительства Узбекистана в Туркменистане
Стороны рассмотрели ход подготовки к узбекско-туркменскому межрегиональному форуму в Бухаре, в рамках которого запланировано проведение 2-го заседания Совета предпринимателей, выставок промышленной продукции и изделий народного творчества двух стран.
В ходе совещания соответствующим органам поручили:
проработать документы инвестпроектов и торговых соглашений для подписания с туркменской стороной, особое внимание уделив сферам сельского хозяйства, автомобилестроения, текстильной, химической и нефтехимической промышленности, транспорту и логистике, энергетике, туризму и другим отраслям;
подготовить презентации о потенциале каждого региона с конкретными инвестиционными предложениями, а также принять меры по эффективной организации выставки промышленной продукции, произведенной в Узбекистане и Туркменистане;
изучить исполнение проектов и контрактов, реализуемых в рамках достигнутых с туркменской стороной в ходе предыдущих визитов соглашений и договоренностей. В частности, ход реализации 8 экспортных контрактов на сумму $308 млн, 1 импортного контракта на $111 млн и крупного инвестиционного проекта на $10 млн;
организовать транспортное и гостиничное обслуживание туркменской делегации, а также обеспечить мероприятие культурной программой с участием деятелей искусства двух стран.
Ранее мы сообщали, что 12 июля в Международном институте Центральной Азии (МИЦА) пройдет Международная конференция “Узбекистан и Туркменистан. Перспективы развития на новом историческом этапе взаимодействия”.
Как ожидают в МИЦА, предстоящее мероприятие станет действенной площадкой для открытого обмена мнениями по вопросам текущего взаимодействия двух стран. А также определения новых перспективных направлений сотрудничества, в том числе по укреплению и расширению регионального диалога.