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В Ташкенте пройдет конференция по вопросам взаимоотношений Узбекистана и Туркменистана
В Ташкенте пройдет конференция по вопросам взаимоотношений Узбекистана и Туркменистана
Международную конференцию “Узбекистан и Туркменистан. Перспективы развития на новом историческом этапе взаимодействия” проведут в МИЦА.
2022-07-10T16:30+0500
2022-07-10T16:30+0500
2022-07-10T17:31+0500
политика
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конференция
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Международная конференция “Узбекистан и Туркменистан. Перспективы развития на новом историческом этапе взаимодействия” пройдет 12 июля в Международном институте Центральной Азии (МИЦА), сообщает ИА "Дунё".Организаторами мероприятия выступают МИЦА совместно с Институтом международных отношений МИД Туркменистана.В работе конференции примут участие руководители и ведущие эксперты соответствующих государственных и аналитических структур Узбекистана и Туркменистана.Как ожидают в МИЦА, предстоящее мероприятие станет действенной площадкой для открытого обмена мнениями по вопросам текущего взаимодействия двух стран. А также определения новых перспективных направлений сотрудничества, в том числе по укреплению и расширению регионального диалога.Узбекистан интенсивно продолжает наращивать взаимоотношения с соседними государствами, где Россия остается ключевым торговым партнером республики. Так, с начала этого года Узбекистан экспортировал в РФ товаров на $346,8 млн.С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. В 2022 году товарооборот между странами вырос на 33,8% и составил $3,243 млрд.По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд.РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также: Посол Узбекистана вручил дипломы выпускниками МГЛУ, изучавшим узбекскийНижний Новгород и Бухара стали городами-побратимами
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В Ташкенте пройдет конференция по вопросам взаимоотношений Узбекистана и Туркменистана
16:30 10.07.2022 (обновлено: 17:31 10.07.2022)
Международную конференцию “Узбекистан и Туркменистан. Перспективы развития на новом историческом этапе взаимодействия” проведут в МИЦА.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Международная конференция “Узбекистан и Туркменистан. Перспективы развития на новом историческом этапе взаимодействия” пройдет 12 июля в Международном институте Центральной Азии (МИЦА), сообщает ИА "Дунё"
.
Организаторами мероприятия выступают МИЦА совместно с Институтом международных отношений МИД Туркменистана.
В работе конференции примут участие руководители и ведущие эксперты соответствующих государственных и аналитических структур Узбекистана и Туркменистана.
Как ожидают в МИЦА, предстоящее мероприятие станет действенной площадкой для открытого обмена мнениями по вопросам текущего взаимодействия двух стран. А также определения новых перспективных направлений сотрудничества, в том числе по укреплению и расширению регионального диалога.
Узбекистан интенсивно продолжает наращивать взаимоотношения с соседними государствами, где Россия остается ключевым торговым партнером республики.
Так, с начала этого года Узбекистан экспортировал в РФ товаров на $346,8 млн.
С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. В 2022 году товарооборот между странами вырос на 33,8% и составил $3,243 млрд.
По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд.
РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.