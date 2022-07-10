https://uz.sputniknews.ru/20220710/v-yuar-proizoshla-esche-odna-strelba---est-pogibshie-26074020.html
В ЮАР произошла еще одна стрельба - есть погибшие
В ЮАР произошла еще одна стрельба - есть погибшие
Вторая аналогичная трагедия произошла также в баре в южноафриканском Питермарицбурге, который находится в 445 км от Йоханнесбурга.
2022-07-10T18:27+0500
2022-07-10T18:27+0500
2022-07-10T18:27+0500
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трагедия в казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе
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ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. Четыре человека погибли, восемь получили ранения в результате стрельбы в баре в городе Питермарицбург в провинции Квазулу-Натал в ЮАР, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал eNCA.По сообщению телеканала, стрельба произошла в субботу вечером, когда двое вооруженных мужчин ворвались в бар и открыли огонь по посетителям.Это вторая аналогичная трагедия в ЮАР, которая произошла также в баре за последние два дня.Напомним, что в ночь на воскресенье на окраине города Йоханнесбург при стрельбе в баре погибли 14 человек и 10 получили ранения.Читайте также: При стрельбе в ЮАР погибли 14 человек
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юар, бар, стрельба, погибшие, огнестрельное ранение, огнестрельное оружие, трагедия в казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе
В ЮАР произошла еще одна стрельба - есть погибшие
Вторая аналогичная трагедия произошла также в баре в южноафриканском Питермарицбурге, который находится в 445 км от Йоханнесбурга.
ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik.
Четыре человека погибли, восемь получили ранения в результате стрельбы в баре в городе Питермарицбург в провинции Квазулу-Натал в ЮАР, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал eNCA.
По сообщению телеканала, стрельба произошла в субботу вечером, когда двое вооруженных мужчин ворвались в бар и открыли огонь по посетителям.
Это вторая аналогичная трагедия в ЮАР, которая произошла также в баре за последние два дня.
Напомним, что в ночь на воскресенье на окраине города Йоханнесбург при стрельбе в баре погибли 14 человек и 10 получили ранения.