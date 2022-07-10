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https://uz.sputniknews.ru/20220710/vyletevshiy-iz-samarkanda-v-moskvu-samolet-vernulsya-v-aeroport-26067384.html
Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт
Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня утром из Самарканда в Москву и вернулся в аэропорт вылета – подробности.
2022-07-10T11:16+0500
2022-07-10T11:16+0500
происшествия
узбекистан
самарканд
москва
самолет
поломка самолета
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" вылетел в воскресенье утром из Самарканда в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в самаркандском аэропорту.Он уточнил, что в настоящее время лайнер Sukhoi Superjet 100 находится на запасной полосе аэропорта, никто на борту не пострадал.Читайте также: Что уже известно Генпрокуратуре про беспорядки в Нукусе
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узбекистан, самарканд, москва, самолет, поломка самолета

Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт

11:16 10.07.2022
© Sputnik / Илья НаймушинСамолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Россия"
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Россия - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2022
© Sputnik / Илья Наймушин
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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня утром из Самарканда в Москву и вернулся в аэропорт вылета – подробности.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" вылетел в воскресенье утром из Самарканда в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в самаркандском аэропорту.

"Рейс FV-6552 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня из международного аэропорта Самарканд в 07.17 по ташкентскому времени (05.17 мск) в Москву. По техническим причинам экипаж принял решение на возврат в аэропорт вылета и произвел посадку в штатном режиме в 9.00 (7.00)", — сказал сотрудник аэропорта.

Он уточнил, что в настоящее время лайнер Sukhoi Superjet 100 находится на запасной полосе аэропорта, никто на борту не пострадал.
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