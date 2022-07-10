https://uz.sputniknews.ru/20220710/vyletevshiy-iz-samarkanda-v-moskvu-samolet-vernulsya-v-aeroport-26067384.html

Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт

Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня утром из Самарканда в Москву и вернулся в аэропорт вылета – подробности.

2022-07-10T11:16+0500

2022-07-10T11:16+0500

2022-07-10T11:16+0500

происшествия

узбекистан

самарканд

москва

самолет

поломка самолета

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/15/25512248_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_a40ce2919564ab3c5ba771826bd11ef9.jpg

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" вылетел в воскресенье утром из Самарканда в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в самаркандском аэропорту.Он уточнил, что в настоящее время лайнер Sukhoi Superjet 100 находится на запасной полосе аэропорта, никто на борту не пострадал.Читайте также: Что уже известно Генпрокуратуре про беспорядки в Нукусе

узбекистан

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, самарканд, москва, самолет, поломка самолета