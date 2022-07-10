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Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт
Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня утром из Самарканда в Москву и вернулся в аэропорт вылета – подробности.
2022-07-10T11:16+0500
2022-07-10T11:16+0500
2022-07-10T11:16+0500
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самарканд
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" вылетел в воскресенье утром из Самарканда в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в самаркандском аэропорту.Он уточнил, что в настоящее время лайнер Sukhoi Superjet 100 находится на запасной полосе аэропорта, никто на борту не пострадал.Читайте также: Что уже известно Генпрокуратуре про беспорядки в Нукусе
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узбекистан, самарканд, москва, самолет, поломка самолета
Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня утром из Самарканда в Москву и вернулся в аэропорт вылета – подробности.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" вылетел в воскресенье утром из Самарканда в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости
в самаркандском аэропорту.
"Рейс FV-6552 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня из международного аэропорта Самарканд в 07.17 по ташкентскому времени (05.17 мск) в Москву. По техническим причинам экипаж принял решение на возврат в аэропорт вылета и произвел посадку в штатном режиме в 9.00 (7.00)", — сказал сотрудник аэропорта.
Он уточнил, что в настоящее время лайнер Sukhoi Superjet 100 находится на запасной полосе аэропорта, никто на борту не пострадал.