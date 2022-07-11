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COVID-19: количество выявленных за сутки случаев идет вниз
COVID-19: количество выявленных за сутки случаев идет вниз
На сегодняшний день число выздоровевших от вирусного недуга в Узбекистане превышает 200 тыс. человек.
2022-07-11T11:53+0500
2022-07-11T11:53+0500
2022-07-11T11:53+0500
общество
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коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова упало. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 заболели 83 человека, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 17 пациентов.В Самаркандской области – десять инфицированных и семь заболевших в Ферганской области.В Ташкентской, Наманганской и Кашкадарьинской областях – по шесть человек.В Каракалпакстане и Джизакской области – по пять заразившихся.По четыре человека подхватили вирус в Бухарской, Навоийской и Сырдарьинской областях.И замыкают список Андижанская, Сурхандарьиская и Хорезмская области, где за сутки выявили по три случая.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241738 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 238 631 человек.Читайте также: ТОП-5 незаслуженно забытых, но очень полезных продуктов времен СССР
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узбекистан, минздрав узбекистана, статистика, коронавирус covid-19
COVID-19: количество выявленных за сутки случаев идет вниз
На сегодняшний день число выздоровевших от вирусного недуга в Узбекистане превышает 200 тыс. человек.
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik.
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова упало. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения Узбекистана.
Накануне COVID-19 заболели 83 человека, уточняет ведомство.
В Ташкенте вирус обнаружили у 17 пациентов.
В Самаркандской области – десять инфицированных и семь заболевших в Ферганской области.
В Ташкентской, Наманганской и Кашкадарьинской областях – по шесть человек.
В Каракалпакстане и Джизакской области – по пять заразившихся.
По четыре человека подхватили вирус в Бухарской, Навоийской и Сырдарьинской областях.
И замыкают список Андижанская, Сурхандарьиская и Хорезмская области, где за сутки выявили по три случая.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241738 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 238 631 человек.