https://uz.sputniknews.ru/20220711/dlya-chego-uzbekistanskix-ekologov-priglashayut-na-kamchatku-26090183.html

Для чего узбекистанских экологов приглашают на Камчатку

Для чего узбекистанских экологов приглашают на Камчатку

Поездка на Камчатку пройдет в рамках программы "Новое поколение" для молодых представителей иностранных государств.

2022-07-11T15:53+0500

2022-07-11T15:53+0500

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Русский дом в Ташкенте объявил о начале отборочных мероприятий для участия в краткосрочных поездках в Россию молодых иностранцев в рамках программы "Новое поколение". Об этом сообщает пресс-служба Руссского дома в своем официальном Telegram-канале.Известно, что конкурсный отбор открыт для молодых специалистов в области географии, геологии, зоологии, ботаники, гидробиологии, экологии, экологического менеджмента. Следующее мероприятие "Исследовательский экспедиционный проект "Камчатка: Северо-западное огненное кольцо" пройдет с 15 августа по 5 сентября в Камчатском крае. Подать заявку на участие можно до 15 июля.Целью Экспедиции является проведение комплексного обследования участков территории и акватории Камчатского полуострова для выявления ценных природно-территориальных комплексов и предпосылок создания новых ООПТ, карбоновых полигонов и развития экологического туризма. Рабочим языком мероприятия будет английский.В результате осуществления данного проекта молодые специалисты примут участие в следующих мероприятиях и инициативах: Условия для участия следующие:Желающим стать участниками программы необходимо отправить резюме и мотивационное письмо-эссе на тему "Почему именно я должен поехать на исследовательский экспедиционный проект "Камчатка: Северо-западное огненное кольцо", а также рекомендательное письмо, список достижений, при их наличии, на почту.Организаторы берут на себя расходы по перелету и проживанию участников.Читайте также:

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конкурс, камчатка, отбор, россия, государство