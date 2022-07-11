https://uz.sputniknews.ru/20220711/dlya-chego-uzbekistanskix-ekologov-priglashayut-na-kamchatku-26090183.html
Для чего узбекистанских экологов приглашают на Камчатку
Для чего узбекистанских экологов приглашают на Камчатку
Поездка на Камчатку пройдет в рамках программы "Новое поколение" для молодых представителей иностранных государств.
2022-07-11T15:53+0500
2022-07-11T15:53+0500
2022-07-11T15:55+0500
россия
конкурс
камчатка
отбор
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государство
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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Русский дом в Ташкенте объявил о начале отборочных мероприятий для участия в краткосрочных поездках в Россию молодых иностранцев в рамках программы "Новое поколение". Об этом сообщает пресс-служба Руссского дома в своем официальном Telegram-канале.Известно, что конкурсный отбор открыт для молодых специалистов в области географии, геологии, зоологии, ботаники, гидробиологии, экологии, экологического менеджмента. Следующее мероприятие "Исследовательский экспедиционный проект "Камчатка: Северо-западное огненное кольцо" пройдет с 15 августа по 5 сентября в Камчатском крае. Подать заявку на участие можно до 15 июля.Целью Экспедиции является проведение комплексного обследования участков территории и акватории Камчатского полуострова для выявления ценных природно-территориальных комплексов и предпосылок создания новых ООПТ, карбоновых полигонов и развития экологического туризма. Рабочим языком мероприятия будет английский.В результате осуществления данного проекта молодые специалисты примут участие в следующих мероприятиях и инициативах: Условия для участия следующие:Желающим стать участниками программы необходимо отправить резюме и мотивационное письмо-эссе на тему "Почему именно я должен поехать на исследовательский экспедиционный проект "Камчатка: Северо-западное огненное кольцо", а также рекомендательное письмо, список достижений, при их наличии, на почту.Организаторы берут на себя расходы по перелету и проживанию участников.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
конкурс, камчатка, отбор, россия, государство
Для чего узбекистанских экологов приглашают на Камчатку
15:53 11.07.2022 (обновлено: 15:55 11.07.2022)
Поездка на Камчатку пройдет в рамках программы "Новое поколение" для молодых представителей иностранных государств.
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik
. Русский дом в Ташкенте объявил о начале отборочных мероприятий для участия в краткосрочных поездках в Россию молодых иностранцев в рамках программы "Новое поколение". Об этом сообщает пресс-служба Руссского дома в своем официальном Telegram-канале
.
Известно, что конкурсный отбор открыт для молодых специалистов в области географии, геологии, зоологии, ботаники, гидробиологии, экологии, экологического менеджмента. Следующее мероприятие "Исследовательский экспедиционный проект "Камчатка: Северо-западное огненное кольцо" пройдет с 15 августа по 5 сентября в Камчатском крае. Подать заявку на участие можно до 15 июля.
Целью Экспедиции является проведение комплексного обследования участков территории и акватории Камчатского полуострова для выявления ценных природно-территориальных комплексов и предпосылок создания новых ООПТ, карбоновых полигонов и развития экологического туризма. Рабочим языком мероприятия будет английский.
В результате осуществления данного проекта молодые специалисты примут участие в следующих мероприятиях и инициативах:
обоснование создания новой морской ООПТ в акватории Камчатского полуострова;
выбор места под первый в России морской карбоновый полигон;
разработка концепции развития экологического туризма;
участие с докладами во Всероссийском молодежном экологическом форуме "Экосистема";
публикация научных статей по итогам исследований;
создание и показ документального фильма о ходе экспедиции.
Условия для участия следующие:
конкурсанту должно быть от 25 до 35 лет включительно;
не принимал ранее участие в программе "Новое поколение".
Желающим стать участниками программы необходимо отправить резюме и мотивационное письмо-эссе на тему "Почему именно я должен поехать на исследовательский экспедиционный проект "Камчатка: Северо-западное огненное кольцо", а также рекомендательное письмо, список достижений, при их наличии, на почту.
Организаторы берут на себя расходы по перелету и проживанию участников.