https://uz.sputniknews.ru/20220711/kajdyy-jitel-ukrainy-smojet-poluchit-grajdanstvo-rf-v-uproschennom-poryadke-26096896.html
Каждый житель Украины сможет получить гражданство РФ в упрощенном порядке
Каждый житель Украины сможет получить гражданство РФ в упрощенном порядке
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства.
2022-07-11T19:44+0500
2022-07-11T19:44+0500
2022-07-11T19:44+0500
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выдача гражданства
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства для людей, постоянно проживающих на Украине или на территории ДНР и ЛНР. Документ опубликован на портале правовой информации."Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, или ЛНР, или Украины, <...> имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", — сообщается в тексте.Мера реализуется в соответствии с частью восьмой статьи 14 федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ.Читайте также:Для мигрантов аккредитовали представительство "Паспортно-визового сервиса" МВД РФ
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владимир путин, гражданство, выдача гражданства, украина, днр, лнр
Каждый житель Украины сможет получить гражданство РФ в упрощенном порядке
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей ДНР, ЛНР и Украины.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства для людей, постоянно проживающих на Украине или на территории ДНР и ЛНР.
Документ опубликован на портале
правовой информации.
"Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, или ЛНР, или Украины, <...> имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", — сообщается в тексте.
Мера реализуется в соответствии с частью восьмой статьи 14 федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ.