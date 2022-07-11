https://uz.sputniknews.ru/20220711/kajdyy-jitel-ukrainy-smojet-poluchit-grajdanstvo-rf-v-uproschennom-poryadke-26096896.html

Каждый житель Украины сможет получить гражданство РФ в упрощенном порядке

Каждый житель Украины сможет получить гражданство РФ в упрощенном порядке

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства.

2022-07-11T19:44+0500

2022-07-11T19:44+0500

2022-07-11T19:44+0500

россия

владимир путин

гражданство

выдача гражданства

украина

днр

лнр

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства для людей, постоянно проживающих на Украине или на территории ДНР и ЛНР. Документ опубликован на портале правовой информации."Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, или ЛНР, или Украины, <...> имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", — сообщается в тексте.Мера реализуется в соответствии с частью восьмой статьи 14 федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ.Читайте также:Для мигрантов аккредитовали представительство "Паспортно-визового сервиса" МВД РФ

россия

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владимир путин, гражданство, выдача гражданства, украина, днр, лнр