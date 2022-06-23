https://uz.sputniknews.ru/20220623/dlya-migrantov-akkreditovali-predstavitelstvo-pasportno-vizovogo-servisa-mvd-rf-25582038.html

Для мигрантов аккредитовали представительство "Паспортно-визового сервиса" МВД РФ

Для мигрантов аккредитовали представительство "Паспортно-визового сервиса" МВД РФ

Особенностью проекта будет упрощение процедуры прибытия в РФ мигрантов.

2022-06-23T18:32+0500

2022-06-23T18:32+0500

2022-06-23T18:32+0500

миграция

мигранты

трудовые мигранты

россия

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Советник представительства в Узбекистане ФГУП "Паспортно-визовый сервис" Министерства внутренних дел России Олег Костюк получил в Консульско-правовом департаменте МИД Узбекистана официальное свидетельство об аккредитации предприятия, передает ИА "Дунё".Представительство собирается участвовать в пилотном проекте по организованному набору трудовых мигрантов из Узбекистана. Помимо этого, оно будет оказывать гражданам республики разные информационные услуги, заявил Олег Костюк."Паспортно-визовый сервис" — единственное государственное предприятие, предоставляющее физическим и юридическим лицам информационные и консультационные услуги в сфере миграции, а также помогающее оформить заявления и другие документы, отправляемые в МВД России для получения государственных услуг."В сервисе можно получить консультацию по вопросам въезда, пребывания, временного или постоянного проживания, осуществления трудовой деятельности на территории России, получения гражданства, статуса вынужденного переселенца, беженца, осуществления миграционного и регистрационного учета. Предприятие занимается проведением обязательной государственной дактилоскопической регистрации и оформлением паспортно-визовых документов, оформлением и сопровождением заявлений, анкет и иных документов, связанных с получением государственных услуг", - говорится в сообщении.В настоящее время Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана вместе с ФГУП "ПВС" МВД России работает над пилотным проектом по привлечению в Россию 10 тыс. строителей из Узбекистана.Особенностью проекта будет упрощение процедуры прибытия в Россию трудовых мигрантов. Отбирать иностранных работников станут учетом заявленной потребности работодателей.Все медицинские и юридические процедуры, а также проверки, необходимые для прибытия и работы на территории России, начнут проводить в Узбекистане.Читайте также:В России для мигрантов запустили мобильное приложение "Работа в ЕАЭС"Выяснилось, почему в России внезапно появился миллион курьеров

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мигранты, трудовые мигранты, россия