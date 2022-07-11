https://uz.sputniknews.ru/20220711/kak-poluchit-kredity-dlya-semeynogo-biznesa-cherez-e-platformu-26093602.html
Как получить кредиты для семейного бизнеса через е-платформу
Как получить кредиты для семейного бизнеса через е-платформу
Льготные кредиты выдают по ставке 14% годовых.
2022-07-11T18:20+0500
2022-07-11T18:20+0500
2022-07-11T18:20+0500
кредит
бизнес
предпринимательство
льготы
экономика
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Правительство разработало порядок предоставления кредитов через Единую электронную платформу программ развития семейного предпринимательства."Агробанк", "Халк банки" и "Микрокредитбанк" теперь выделяют кредиты в рамках программ развития семейного предпринимательства через Единую электронную платформу полностью в цифровом формате.Заявление на получение кредита рассматривается в режиме онлайн. Информация о решении, принятом на каждом этапе, представляется посредством Единой электронной платформы (СМС-сообщений, электронной почты или персонального кабинета). Документы о выделении кредитных средств также формируются в электронной форме и заверяются дистанционно.Кроме того, закупка или продажа товаров и услуг за счет выделенных кредитов осуществляются с помощью системы "маркетплейс", созданной в Единой электронной платформе.В Узбекистане в рамках программ развития семейного предпринимательства льготные кредиты по ставке 14% годовых выделяются:Ранее сообщалось, что в Узбекистане птицеводы получат льготные кредиты и субсидии.Читайте также:В Узбекистане растет количество семейных предприятий
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кредит, бизнес, предпринимательство, льготы
Как получить кредиты для семейного бизнеса через е-платформу
В рамках программ развития семейного предпринимательства льготные кредиты выдают по ставке 14% годовых.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik.
Правительство разработало порядок
предоставления кредитов через Единую электронную платформу программ развития семейного предпринимательства.
"Агробанк", "Халк банки" и "Микрокредитбанк" теперь выделяют кредиты в рамках программ развития семейного предпринимательства через Единую электронную платформу полностью в цифровом формате.
Заявление на получение кредита рассматривается в режиме онлайн. Информация о решении, принятом на каждом этапе, представляется посредством Единой электронной платформы (СМС-сообщений, электронной почты или персонального кабинета). Документы о выделении кредитных средств также формируются в электронной форме и заверяются дистанционно.
Кроме того, закупка или продажа товаров и услуг за счет выделенных кредитов осуществляются с помощью системы "маркетплейс", созданной в Единой электронной платформе.
В Узбекистане в рамках программ развития семейного предпринимательства льготные кредиты по ставке 14% годовых выделяются:
для животноводства, рыбоводства и птицеводства;
для организации садоводства, виноградарства и лимоноводства, закупки теплиц, сельскохозяйственной техники и оборудования;
на организацию и ремонт семейных гостевых домов, хостелов;
членам Ассоциации "Хунарманд" — на закупку оборудования, запасных частей и сырья.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане птицеводы получат льготные кредиты
и субсидии.