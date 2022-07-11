https://uz.sputniknews.ru/20220711/kak-poluchit-kredity-dlya-semeynogo-biznesa-cherez-e-platformu-26093602.html

Как получить кредиты для семейного бизнеса через е-платформу

Как получить кредиты для семейного бизнеса через е-платформу

Льготные кредиты выдают по ставке 14% годовых.

2022-07-11T18:20+0500

2022-07-11T18:20+0500

2022-07-11T18:20+0500

кредит

бизнес

предпринимательство

льготы

экономика

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Правительство разработало порядок предоставления кредитов через Единую электронную платформу программ развития семейного предпринимательства."Агробанк", "Халк банки" и "Микрокредитбанк" теперь выделяют кредиты в рамках программ развития семейного предпринимательства через Единую электронную платформу полностью в цифровом формате.Заявление на получение кредита рассматривается в режиме онлайн. Информация о решении, принятом на каждом этапе, представляется посредством Единой электронной платформы (СМС-сообщений, электронной почты или персонального кабинета). Документы о выделении кредитных средств также формируются в электронной форме и заверяются дистанционно.Кроме того, закупка или продажа товаров и услуг за счет выделенных кредитов осуществляются с помощью системы "маркетплейс", созданной в Единой электронной платформе.В Узбекистане в рамках программ развития семейного предпринимательства льготные кредиты по ставке 14% годовых выделяются:Ранее сообщалось, что в Узбекистане птицеводы получат льготные кредиты и субсидии.Читайте также:В Узбекистане растет количество семейных предприятий

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кредит, бизнес, предпринимательство, льготы