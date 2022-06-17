https://uz.sputniknews.ru/20220617/v-uzbekistane-ptitsevody-poluchat-lgotnye-kredity-i-subsidii-25388853.html

В Узбекистане птицеводы получат льготные кредиты и субсидии

В Узбекистане птицеводы получат льготные кредиты и субсидии

О том, какие именно субсидии будет предоставлять государство птицеводам - читайте в нашем материале.

2022-06-17T10:01+0500

2022-06-17T10:01+0500

2022-06-17T10:01+0500

экономика

узбекистан

птица

кредит

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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева птицеводам будут выделены субсидии на "импорт породистых цыплят", а также на "закупку зерна для производства комбикормов". Помимо этого, в соответствии с данным постановлением о дальнейшей господдержке птицеводческой отрасли предусмотрены револьверные кредиты по ставке ЦБ. До конца текущего года в стране также планируют произвести 600 тыс. тонн куриного мяса и повысить на 35% показатель за прошлый год.Известно, что для стимулирования производства с 1 июля 2022 года до 1 января 2024 года птицеводческим предприятиям-членам ассоциации "Паррандасаноат" будут выделены субсидии на импорт однодневных породистых цыплят в размере 12 тыс. сумов за цыплёнка.Кроме того, птицеводческим хозяйствам и предпринимателям-производителям комбикормов доступны револьверные кредиты по ставке Центрального банка Узбекистана, которая составляет 16% годовых, на срок до 12 месяцев с трехмесячным льготным периодом.Читайте также:

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узбекистан, птица, кредит