https://uz.sputniknews.ru/20220711/kakie-gosorgany-provodyat-prozrachnyy-priem-na-slujbu-26087727.html
Какие госорганы проводят прозрачный прием на службу
Какие госорганы проводят прозрачный прием на службу
На государственную службу путем открытого конкурса набрали более 35 тысяч граждан.
2022-07-11T14:27+0500
2022-07-11T14:27+0500
2022-07-11T14:27+0500
общество
конкурс
трудоустройство
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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. В конкурсах на вакантные должности приняли участие более 905 тысяч кандидатов, сообщило Агентство развития государственной службы при президенте Республики Узбекистан.В 70 министерствах и ведомствах и 208 районных и городских хокимиятах на сегодняшний день через Единый открытый портал вакансий по открытому конкурсу принято более 35 тысяч граждан.В топ-5 по числу проведенных конкурсов среди госорганов вошли:Закон "О государственной гражданской службе" устанавливает, что госслужащие принимаются на работу на основе независимого конкурса кандидатов, а их деятельность оценивается на основе наиболее важных показателей эффективности (KPI). Также вводится требование декларировать доходы и запрет на приём на госслужбу лиц, совершивших коррупционные преступления.Читайте также: В Каракалпакстане продлят срок регистрации в вузы
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MIA „Rosiya Segodnya“
конкурс, трудоустройство
Какие госорганы проводят прозрачный прием на службу
На государственную службу путем открытого конкурса набрали более 35 тысяч граждан.
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik
. В конкурсах на вакантные должности приняли участие более 905 тысяч кандидатов, сообщило
Агентство развития государственной службы при президенте Республики Узбекистан.
В 70 министерствах и ведомствах и 208 районных и городских хокимиятах на сегодняшний день через Единый открытый портал вакансий по открытому конкурсу принято более 35 тысяч граждан.
В топ-5 по числу проведенных конкурсов среди госорганов вошли:
Агентство по делам молодежи - 14 560;
Комитет женщин и семьи - 10221
Государственный налоговый комитет – 8253;
Министерство финансов – 6685;
Министерство народного образования – 4789.
Закон "О государственной гражданской службе" устанавливает, что госслужащие принимаются на работу на основе независимого конкурса кандидатов, а их деятельность оценивается на основе наиболее важных показателей эффективности (KPI). Также вводится требование декларировать доходы и запрет на приём на госслужбу лиц, совершивших коррупционные преступления.