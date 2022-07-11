https://uz.sputniknews.ru/20220711/kakie-gosorgany-provodyat-prozrachnyy-priem-na-slujbu-26087727.html

Какие госорганы проводят прозрачный прием на службу

Какие госорганы проводят прозрачный прием на службу

На государственную службу путем открытого конкурса набрали более 35 тысяч граждан.

2022-07-11T14:27+0500

2022-07-11T14:27+0500

2022-07-11T14:27+0500

общество

конкурс

трудоустройство

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. В конкурсах на вакантные должности приняли участие более 905 тысяч кандидатов, сообщило Агентство развития государственной службы при президенте Республики Узбекистан.В 70 министерствах и ведомствах и 208 районных и городских хокимиятах на сегодняшний день через Единый открытый портал вакансий по открытому конкурсу принято более 35 тысяч граждан.В топ-5 по числу проведенных конкурсов среди госорганов вошли:Закон "О государственной гражданской службе" устанавливает, что госслужащие принимаются на работу на основе независимого конкурса кандидатов, а их деятельность оценивается на основе наиболее важных показателей эффективности (KPI). Также вводится требование декларировать доходы и запрет на приём на госслужбу лиц, совершивших коррупционные преступления.Читайте также: В Каракалпакстане продлят срок регистрации в вузы

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

конкурс, трудоустройство