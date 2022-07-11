https://uz.sputniknews.ru/20220711/v-karakalpakstane-prodlyat-srok-registratsii-v-vuzy-26077481.html
В Каракалпакстане продлят срок регистрации в вузы
В Каракалпакстане продлят срок регистрации в вузы
Такое решение приняли из-за технических сбоев в интернете.
2022-07-11T07:55+0500
2022-07-11T07:55+0500
2022-07-11T07:55+0500
общество
каракалпакстан
абитуриенты
подача документов
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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Срок онлайн-регистрации в вузы для абитуриентов Каракалпакстана, где до сих пор ограничен доступ в интернет, будет продлён. Об этом сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.Накануне в республике прошел последний день онлайн-регистрации абитуриентов в государственные вузы Узбекистана на направления, где проводится творческий экзамен по иностранному языку, а также в академические лицеи.Но для молодежи Каракалпакстана срок подачи документов продлен до 20 июля.В настоящее время в Каракалпакстане наблюдаются перебои в онлайн-подаче документов из-за технических сбоев в интернете.Но как заявляет ведомство, этот вопрос решат в ближайшее время, а всю необходимую абитуриентам информацию направят в виде смс-сообщений, а также через региональные телеканалы.Читайте также: Ансамбль танца "Бахор" вошел в тройку призеров международного конкурса — фото
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каракалпакстан, абитуриенты, подача документов
В Каракалпакстане продлят срок регистрации в вузы
Такое решение приняли из-за технических сбоев в интернете.
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik.
Срок онлайн-регистрации в вузы для абитуриентов Каракалпакстана, где до сих пор ограничен доступ в интернет, будет продлён. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.
Накануне в республике прошел последний день онлайн-регистрации абитуриентов в государственные вузы Узбекистана на направления, где проводится творческий экзамен по иностранному языку, а также в академические лицеи.
Но для молодежи Каракалпакстана срок подачи документов продлен до 20 июля.
"Этот процесс полностью контролируется государством, и срок онлайн-регистрации для каракалпакской молодежи, не успевшей сдать документы, будет продлен", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время в Каракалпакстане наблюдаются перебои в онлайн-подаче документов из-за технических сбоев в интернете.
Но как заявляет ведомство, этот вопрос решат в ближайшее время, а всю необходимую абитуриентам информацию направят в виде смс-сообщений, а также через региональные телеканалы.