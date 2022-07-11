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Сколько квартир в многоэтажных домах Узбекистана
Сколько квартир в многоэтажных домах Узбекистана
Наименьшее количество квартир по республике в Хорезмской области.
2022-07-11T07:35+0500
2022-07-11T07:35+0500
2022-07-11T08:04+0500
общество
госкомстат
статистика
квартиры
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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. По данным Госкомстата, на начало года число квартир в многоэтажных домах составляет 1,4 млн.По данным ведомства этот показатель увеличился на 39 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Первое место в тройке лидеров принадлежит Ташкенту - 508,3 тыс. квартир. На втором месте Ташкентская область - 165,2 тыс., и замыкает список Ферганская область- 121,4 тыс.Далее идут Самаркандская – 88,2 тыс., Навоийская – 73 тыс., Бухарская – 63,8 тыс., Джизакская – 66,4 тыс. и Кашкадарьинская области – 57,3 тыс.На девятом месте Андижанская область – 51 тыс. Следом за ней идут Наманганская область – 44,6 тыс., Сурхандарьинская область – 43,5 тыс., Каракалпакстан – 42,9 тыс. и Сырдарьинская область – 41,6 тыс.Меньше всего квартир в Хорезмской области – 35,3 тыс.Читайте также: ТОП-5 незаслуженно забытых, но очень полезных продуктов времен СССР
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госкомстат, статистика, квартиры
Сколько квартир в многоэтажных домах Узбекистана
07:35 11.07.2022 (обновлено: 08:04 11.07.2022)
Наименьшее количество квартир по республике в Хорезмской области.
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik.
По данным Госкомстата
, на начало года число квартир в многоэтажных домах составляет 1,4 млн.
По данным ведомства этот показатель увеличился на 39 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Первое место в тройке лидеров принадлежит Ташкенту - 508,3 тыс. квартир. На втором месте Ташкентская область - 165,2 тыс., и замыкает список Ферганская область- 121,4 тыс.
Далее идут Самаркандская – 88,2 тыс., Навоийская – 73 тыс., Бухарская – 63,8 тыс., Джизакская – 66,4 тыс. и Кашкадарьинская области – 57,3 тыс.
На девятом месте Андижанская область – 51 тыс. Следом за ней идут Наманганская область – 44,6 тыс., Сурхандарьинская область – 43,5 тыс., Каракалпакстан – 42,9 тыс. и Сырдарьинская область – 41,6 тыс.
Меньше всего квартир в Хорезмской области – 35,3 тыс.