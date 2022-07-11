https://uz.sputniknews.ru/20220711/kanada-reshila-vernut-posle-remonta-turbinu-dlya-gazoprovoda-severnyy-potok-26080044.html

Канада решила вернуть после ремонта турбину для газопровода "Северный поток"

Канада решила вернуть после ремонта турбину для газопровода "Северный поток"

Турбину из Канады доставят максимально быстро, заявили в компании Siemens Energy.

2022-07-11T10:11+0500

2022-07-11T10:11+0500

2022-07-11T10:11+0500

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Турбину для "Северного потока" доставят после ремонта из Канады "как можно скорее", сообщает РИА Новости со ссылкой на цитируемое агентством Reuters заявление Siemens Energy.В компании отметили, что ее специалисты работают над дальнейшими согласованиями и вопросами логистики.Как уже сообщало Reuters со ссылкой на источник, Канада решила вернуть после ремонта турбину для газопровода "Северный поток". По информации собеседника агентства, агрегат отправят в Германию, которая затем передаст его "Газпрому"."Северный поток" — сейчас основной маршрут транспортировки российского газа в Европу. В середине июня "Газпром" сообщил, что вынужден сократить прокачку с плановых 167 млн. кубометров в сутки до 67-ми. К такой ситуации привели задержка из-за ремонта одного газоперекачивающего агрегата, который Канада не возвращала из-за санкций, и выработка межремонтного ресурса у другой турбины.Сейчас российская компания использует около 40% мощности магистрали, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание.Это может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны, в частности Германия и Австрия, опасаются, что поставки после окончания работ могут снизиться или вовсе прекратиться.Напомним, после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.Москва назвала такие шаги экономической войной и уточнила, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы.Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, включающий около сотни инициатив.Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Читайте также: Сколько процентов россиян доверяют Путину — опрос ВЦИОМ

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россия, канада, европа, газпром, siemens, северный поток