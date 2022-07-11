https://uz.sputniknews.ru/20220711/mirziyoev-proanaliziroval-effektivnost-reform-na-primere-samarkandskoy-oblasti-26100539.html

Мирзиёев проанализировал эффективность реформ на примере Самаркандской области

Мирзиёев проанализировал эффективность реформ на примере Самаркандской области

Президент на совещании особо отметил необходимость доведения всех реформ до граждан.

2022-07-11T23:23+0500

2022-07-11T23:23+0500

2022-07-11T23:29+0500

политика

шавкат мирзиёев

реформы

самаркандская область

совещание

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по анализу эффективности социально-экономических реформ в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.По его словам, необходимо сделать так, чтобы люди чувствовали перемены в своей повседневной жизни. Соответственно ведется оценка эффекта реформ для жизни населения.Недавно такое изучений провели в Самаркандской области. На совещании также говорилось о необходимости продолжения административных реформ, оптимизации числа госслужащих, правильного распределения местных бюджетов. Мирзиёев особо отметил необходимость доведения всех реформ до граждан, нацелив их в первую очередь на повышение благосостояния населения.Читайте также:Что изменилось в Самарканде к саммиту ШОС

самаркандская область

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шавкат мирзиёев, реформы, самаркандская область, совещание