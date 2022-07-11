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https://uz.sputniknews.ru/20220711/mirziyoev-proanaliziroval-effektivnost-reform-na-primere-samarkandskoy-oblasti-26100539.html
Мирзиёев проанализировал эффективность реформ на примере Самаркандской области
Мирзиёев проанализировал эффективность реформ на примере Самаркандской области
Президент на совещании особо отметил необходимость доведения всех реформ до граждан.
2022-07-11T23:23+0500
2022-07-11T23:29+0500
политика
шавкат мирзиёев
реформы
самаркандская область
совещание
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по анализу эффективности социально-экономических реформ в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.По его словам, необходимо сделать так, чтобы люди чувствовали перемены в своей повседневной жизни. Соответственно ведется оценка эффекта реформ для жизни населения.Недавно такое изучений провели в Самаркандской области. На совещании также говорилось о необходимости продолжения административных реформ, оптимизации числа госслужащих, правильного распределения местных бюджетов. Мирзиёев особо отметил необходимость доведения всех реформ до граждан, нацелив их в первую очередь на повышение благосостояния населения.Читайте также:Что изменилось в Самарканде к саммиту ШОС
самаркандская область
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шавкат мирзиёев, реформы, самаркандская область, совещание

Мирзиёев проанализировал эффективность реформ на примере Самаркандской области

23:23 11.07.2022 (обновлено: 23:29 11.07.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание
Шавкат Мирзиёев провел совещание - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент на совещании особо отметил необходимость доведения всех реформ до граждан, нацелив их в первую очередь на повышение благосостояния населения.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по анализу эффективности социально-экономических реформ в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.
"В нашей стране нет сферы или отрасли, которая бы не была охвачена программой реформ. В частности, за последние 3 года было принято более 400 указов и постановлений по развитию всех регионов, сфер и отраслей", - заявил президент.
По его словам, необходимо сделать так, чтобы люди чувствовали перемены в своей повседневной жизни. Соответственно ведется оценка эффекта реформ для жизни населения.
Недавно такое изучений провели в Самаркандской области.
"Большинство опрошенных высоко оценили активность помощников хокимов, сдвиги в сферах образования, здравоохранения, доступа к интернету, общественному транспорту", - сообщает пресс-служба главы государства.
На совещании также говорилось о необходимости продолжения административных реформ, оптимизации числа госслужащих, правильного распределения местных бюджетов.
"Требуются долгосрочные гарантии земельных прав, сокращение государственного вмешательства и улучшение финансовых услуг в сельском хозяйстве. Совершенствуются системы снабжения энергоресурсами, кадастра, дорог и коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.
Мирзиёев особо отметил необходимость доведения всех реформ до граждан, нацелив их в первую очередь на повышение благосостояния населения.
"Констатировав, что выявленные в Самаркандской области проблемы характерны и для других регионов, президент поручил правительству принять меры по их изучению и решению с выездом на места", - добавили в пресс-службе.
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