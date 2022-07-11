https://uz.sputniknews.ru/20220711/chto-izmenilos-v-samarkande-k-sammitu-shos-26099759.html
Что изменилось в Самарканде к саммиту ШОС
Что изменилось в Самарканде к саммиту ШОС
Как подготовка к предстоящим мероприятиям в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества повлияла на социальную инфраструктуру Самарканда рассказал глава МИД Узбекистана.
2022-07-11T21:53+0500
2022-07-11T21:53+0500
2022-07-11T21:53+0500
общество
владимир норов
самарканд
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. При подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде появился целый ряд современных объектов. Об этом в ходе круглого стола в Посольстве Узбекистана в России рассказал и.о. министра иностранных дел республики Владимир Норов, передает корреспондент Sputnik.По словам Норова, такую практику начала Россия при подготовке к саммиту ШОС в Екатеринбурге в 2009 году. Специально к мероприятию в городе построили несколько объектов. Так же было в Уфе в 2015 году и в Циндао в 2018 году."Именно при подготовке этих саммитов развивалась инфраструктура, социальная инфраструктура, то есть давался мощный импульс развития региона", - подчеркнул он.Напомним, Владимир Норов прибыл с официальным визитом в Москву. В рамках поездки и.о. министра проведет ряд встреч в Госдуме, Министерстве иностранных дел и других ведомствах России.Читайте также:
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владимир норов, самарканд, мид узбекистана
Что изменилось в Самарканде к саммиту ШОС
Как подготовка к предстоящим мероприятиям в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества повлияла на социальную инфраструктуру Самарканда рассказал глава МИД Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. При подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде появился целый ряд современных объектов. Об этом в ходе круглого стола в Посольстве Узбекистана в России рассказал и.о. министра иностранных дел республики Владимир Норов, передает корреспондент Sputnik.
"Построен современный аэропорт строится туристический центр, где будет восемь гостиниц, две из них – 22-этажные пятизвездочные гостиницы. Строится там и конгресс-холл. Огромный конгресс-холл", - отметил глава внешнеполитического ведомства.
По словам Норова, такую практику начала Россия при подготовке к саммиту ШОС в Екатеринбурге в 2009 году. Специально к мероприятию в городе построили несколько объектов. Так же было в Уфе в 2015 году и в Циндао в 2018 году.
"Именно при подготовке этих саммитов развивалась инфраструктура, социальная инфраструктура, то есть давался мощный импульс развития региона", - подчеркнул он.
Напомним, Владимир Норов прибыл с официальным визитом в Москву. В рамках поездки и.о. министра проведет ряд встреч в Госдуме, Министерстве иностранных дел и других ведомствах России.