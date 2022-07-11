https://uz.sputniknews.ru/20220711/naydennogo-v-argentine-dinozavra-nazvali-v-chest-drakona-iz-vselennoy-igry-prestolov-26009766.html

Найденного в Аргентине динозавра назвали в честь дракона из вселенной "Игры престолов"

Найденного в Аргентине динозавра назвали в честь дракона из вселенной "Игры престолов"

Динозавра, который достигал 11 метров в длину и весил 4 тонны, назвали в честь одного из драконов из серии книг "Песнь льда и пламени".

2022-07-11T07:00+0500

2022-07-11T07:00+0500

2022-07-11T07:00+0500

в мире

аргентина

динозавр

игра престолов

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.Палеонтологи обнаружили в Аргентине останки огромного динозавра, которого назвали в честь дракона из вселенной "Игры престолов", сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.Динозавра, который достигал 11 метров в длину и весил 4 тонны, назвали Meraxes gigas - в честь одного из драконов из серии книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, которые легли в основу популярного телесериала "Игра престолов".В аргентинской провинции Неукен, где ученые находили останки крупнейших динозавров на планете, был обнаружен почти целый череп Meraxes, но без челюстей, часть хвоста, шеи, тазовый пояс с задними лапами, а также передние лапы в хорошем состоянии, что позволит ученым лучше изучить эволюцию динозавров.Найденный экземпляр был взрослым животным, ему было около 45 лет, тогда как самому старому из известных Tyranosaurus rex было 30 лет.Читайте также: В Канаде нашли прекрасно сохранившуюся мумию мамонтенка — фото

аргентина

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аргентина, динозавр, игра престолов