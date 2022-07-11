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Найденного в Аргентине динозавра назвали в честь дракона из вселенной "Игры престолов"
Найденного в Аргентине динозавра назвали в честь дракона из вселенной "Игры престолов"
Динозавра, который достигал 11 метров в длину и весил 4 тонны, назвали в честь одного из драконов из серии книг "Песнь льда и пламени".
2022-07-11T07:00+0500
2022-07-11T07:00+0500
в мире
аргентина
динозавр
игра престолов
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.Палеонтологи обнаружили в Аргентине останки огромного динозавра, которого назвали в честь дракона из вселенной "Игры престолов", сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.Динозавра, который достигал 11 метров в длину и весил 4 тонны, назвали Meraxes gigas - в честь одного из драконов из серии книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, которые легли в основу популярного телесериала "Игра престолов".В аргентинской провинции Неукен, где ученые находили останки крупнейших динозавров на планете, был обнаружен почти целый череп Meraxes, но без челюстей, часть хвоста, шеи, тазовый пояс с задними лапами, а также передние лапы в хорошем состоянии, что позволит ученым лучше изучить эволюцию динозавров.Найденный экземпляр был взрослым животным, ему было около 45 лет, тогда как самому старому из известных Tyranosaurus rex было 30 лет.Читайте также: В Канаде нашли прекрасно сохранившуюся мумию мамонтенка — фото
аргентина
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аргентина, динозавр, игра престолов

Найденного в Аргентине динозавра назвали в честь дракона из вселенной "Игры престолов"

07:00 11.07.2022
© СС0 / Unsplash / Fausto García-MenéndezДинозавр
Динозавр - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2022
© СС0 / Unsplash / Fausto García-Menéndez
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Динозавра, который достигал 11 метров в длину и весил 4 тонны, назвали в честь одного из драконов из серии книг "Песнь льда и пламени".
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.Палеонтологи обнаружили в Аргентине останки огромного динозавра, которого назвали в честь дракона из вселенной "Игры престолов", сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.
"Группа исследователей под руководством аргентинских палеонтологов обнаружила новый вид плотоядного динозавра, жившего около 90 миллионов лет назад", - пишет агентство.
Динозавра, который достигал 11 метров в длину и весил 4 тонны, назвали Meraxes gigas - в честь одного из драконов из серии книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, которые легли в основу популярного телесериала "Игра престолов".
В аргентинской провинции Неукен, где ученые находили останки крупнейших динозавров на планете, был обнаружен почти целый череп Meraxes, но без челюстей, часть хвоста, шеи, тазовый пояс с задними лапами, а также передние лапы в хорошем состоянии, что позволит ученым лучше изучить эволюцию динозавров.
Найденный экземпляр был взрослым животным, ему было около 45 лет, тогда как самому старому из известных Tyranosaurus rex было 30 лет.
Читайте также: В Канаде нашли прекрасно сохранившуюся мумию мамонтенка — фото
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