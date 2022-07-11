https://uz.sputniknews.ru/20220711/norov-konstitutsionnaya-reforma--trebovanie-vremeni-26098458.html

Норов: конституционная реформа – требование времени

Норов: конституционная реформа – требование времени

Глава внешнеполитического ведомства озвучил приоритетные направления конституционных преобразований в стране.

2022-07-11T20:14+0500

2022-07-11T20:14+0500

2022-07-11T20:14+0500

политика

владимир норов

мид узбекистана

конституция

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов прибыл с официальным визитом в Москву. Выступая в посольстве республики, глава внешнеполитического ведомства затронул вопрос начавшейся в стране конституционной реформы, сообщает корреспондент Sputnik.Владимир Норов напомнил также основные приоритеты конституционной реформы, озвученных ранее президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.Еще одной важной задачей является укрепление экономических и духовных основ семьи, создание всех условий для обеспечения интересов детей, поддержки лиц с ограниченными возможностями, охраны здоровья человека и окружающей среды, отметил глава МИД.В рамках поездки Владимир Норов проведет ряд встреч в Госдуме, Министерстве иностранных дел и других ведомствах России.Читайте также: Владимир Норов посетит Россию

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владимир норов, мид узбекистана, конституция