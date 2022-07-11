https://uz.sputniknews.ru/20220711/norov-konstitutsionnaya-reforma--trebovanie-vremeni-26098458.html
Норов: конституционная реформа – требование времени
Норов: конституционная реформа – требование времени
Глава внешнеполитического ведомства озвучил приоритетные направления конституционных преобразований в стране.
2022-07-11T20:14+0500
2022-07-11T20:14+0500
2022-07-11T20:14+0500
политика
владимир норов
мид узбекистана
конституция
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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов прибыл с официальным визитом в Москву. Выступая в посольстве республики, глава внешнеполитического ведомства затронул вопрос начавшейся в стране конституционной реформы, сообщает корреспондент Sputnik.Владимир Норов напомнил также основные приоритеты конституционной реформы, озвученных ранее президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.Еще одной важной задачей является укрепление экономических и духовных основ семьи, создание всех условий для обеспечения интересов детей, поддержки лиц с ограниченными возможностями, охраны здоровья человека и окружающей среды, отметил глава МИД.В рамках поездки Владимир Норов проведет ряд встреч в Госдуме, Министерстве иностранных дел и других ведомствах России.Читайте также: Владимир Норов посетит Россию
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владимир норов, мид узбекистана, конституция
Норов: конституционная реформа – требование времени
Глава внешнеполитического ведомства озвучил приоритетные направления конституционных преобразований в стране.
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов прибыл с официальным визитом в Москву. Выступая в посольстве республики, глава внешнеполитического ведомства затронул вопрос начавшейся в стране конституционной реформы, сообщает корреспондент Sputnik
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"Узбекистан вступил в новый ответственный этап своего развития на пути масштабных реформ, призванных повысить качество жизни народа, укрепить инновационный экономический рост и безопасность страны, - отметил он. - Конституционные реформы – это требование времени, они продиктованы логикой демократических преобразований. Обновленная конституция должна создать прочную правовую основу, гарантию долгосрочной стратегии развития Узбекистана".
Владимир Норов напомнил также основные приоритеты конституционной реформы, озвученных ранее президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.
"В Содержание Конституции предложено глубоко внедрить идеи во имя чести и достоинства человека и подход "человек-общество-государство", то есть вносится новая парадигма вместо существовавшей "государство-общество-человек". Иными словами, возвышение человеческого достоинства должно быть приоритетной задачей органов государственной власти", - отметил министр.
Еще одной важной задачей является укрепление экономических и духовных основ семьи, создание всех условий для обеспечения интересов детей, поддержки лиц с ограниченными возможностями, охраны здоровья человека и окружающей среды, отметил глава МИД.
В рамках поездки Владимир Норов проведет ряд встреч в Госдуме, Министерстве иностранных дел и других ведомствах России.