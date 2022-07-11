https://uz.sputniknews.ru/20220711/norov-neobxodimo-chetko-opredelit-status-maxalli-26098596.html
Норов: необходимо четко определить статус махалли
Норов: необходимо четко определить статус махалли
Глава МИД Узбекистана подчеркнул необходимость поддержки традиционных местных органов самоуправления.
2022-07-11T20:21+0500
2022-07-11T20:21+0500
2022-07-11T20:21+0500
политика
владимир норов
мид узбекистана
махалля
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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов подчеркнул необходимость определить статус махалли – местного органа самоуправления. Такое мнение он высказал во время круглого стола в посольстве республик в Российской Федерации в ходе своего официального визита в Москву.Махалля – традиционный орган местного самоуправления, существующий в Узбекистане на протяжении многих веков. В настоящее время на уровне махалли решаются локальные вопросы поддержки молодежи и семьи, развития предпринимательства, семейного бизнеса и многие другие.В рамках поездки Владимир Норов проведет ряд встреч в Госдуме, Министерстве иностранных дел и других ведомствах России.Читайте также: Норов: конституционная реформа – требование времени
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владимир норов, мид узбекистана, махалля
Норов: необходимо четко определить статус махалли
Глава МИД Узбекистана подчеркнул необходимость поддержки традиционных местных органов самоуправления.
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов подчеркнул необходимость определить статус махалли – местного органа самоуправления. Такое мнение он высказал во время круглого стола в посольстве республик в Российской Федерации в ходе своего официального визита в Москву.
"В конституции должен быть четко определен статус махалли. Махалля должна быть самостоятельным государственным органом и решать вопросы локального значения, получая поддержку от государства", - подчеркнул министр.
Махалля – традиционный орган местного самоуправления, существующий в Узбекистане на протяжении многих веков. В настоящее время на уровне махалли решаются локальные вопросы поддержки молодежи и семьи, развития предпринимательства, семейного бизнеса и многие другие.
В рамках поездки Владимир Норов проведет ряд встреч в Госдуме, Министерстве иностранных дел и других ведомствах России.