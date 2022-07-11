https://uz.sputniknews.ru/20220711/obnarujen-esche-odin-simptom-omikron-shtamma-koronavirusa-26092727.html

Обнаружен еще один симптом "омикрон"-штамма коронавируса

Обнаружен еще один симптом "омикрон"-штамма коронавируса

Врач рассказал о новом признаке COVID-19.

2022-07-11T17:36+0500

2022-07-11T17:36+0500

2022-07-11T17:36+0500

коронавирус covid-19

в мире

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Британский профессор-иммунолог Люк О'Нил сообщил еще об одном симптоме "омикрон"-штамма коронавируса (BA.5), передает The Sun.Речь идет о ночной потливости. Врач подчеркнул, что она может быть настолько сильной, что промокнут пижама и даже постельное белье. И это, объяснил он, вообще не связано с высокой температурой.Иммунолог отметил, что этот признак может проявляться и у взрослых, и у детей."Новый симптом – это результат встречи нового вируса с иммунной системой. В итоге у вас появляются новые варианты заболевания", – добавил специалист.Читайте также:COVID-19: количество выявленных за сутки случаев идет вниз

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коронавирус covid-19