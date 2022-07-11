https://uz.sputniknews.ru/20220711/sbornaya-uzbekistana-po-dzyudo-zavoevala-dve-medali-v-budapeshte-26079167.html

Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала две медали в Будапеште

Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала две медали в Будапеште

В Будапеште завершился очередной турнир серии "Большого шлема" по дзюдо.

2022-07-11T09:47+0500

2022-07-11T09:47+0500

2022-07-11T09:48+0500

спорт

узбекистан

дзюдо

будапешт

медаль

турнир

турнир "большого шлема"

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Сборная Узбекистана завершила свое участие в турнире серии "Большого шлема" с двумя медалями в копилке. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета страны.Известно, что соревнования проходили в столице Венгрии. В первый день турнира представитель сборной Узбекистана по дзюдо Рахимжон Субхонов впервые в карьере завоевал серебряную награду в турнире серии "Большого шлема".Накануне еще один узбекистанец боролся за бронзовую награду соревнований. Так, Шохрух Бахтиёров, выступавший в категории свыше 100 кг, в поединке одолел Марти Пумалайнена из Финляндии и вошел в тройку призеров. Благодаря победе Бахтиёров записал в своей мировой рейтинг 500 очков и 250 очков в своей олимпийский зачет.По итогу второй состав сборной Узбекистана завершил свое участие в турнире с двумя медалями в копилке - серебряной и бронзовой.Читайте также:

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узбекистан, дзюдо, будапешт, медаль, турнир, турнир "большого шлема"