https://uz.sputniknews.ru/20220711/sbornaya-uzbekistana-po-dzyudo-zavoevala-dve-medali-v-budapeshte-26079167.html
Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала две медали в Будапеште
Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала две медали в Будапеште
В Будапеште завершился очередной турнир серии "Большого шлема" по дзюдо.
2022-07-11T09:47+0500
2022-07-11T09:47+0500
2022-07-11T09:48+0500
спорт
узбекистан
дзюдо
будапешт
медаль
турнир
турнир "большого шлема"
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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Сборная Узбекистана завершила свое участие в турнире серии "Большого шлема" с двумя медалями в копилке. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета страны.Известно, что соревнования проходили в столице Венгрии. В первый день турнира представитель сборной Узбекистана по дзюдо Рахимжон Субхонов впервые в карьере завоевал серебряную награду в турнире серии "Большого шлема".Накануне еще один узбекистанец боролся за бронзовую награду соревнований. Так, Шохрух Бахтиёров, выступавший в категории свыше 100 кг, в поединке одолел Марти Пумалайнена из Финляндии и вошел в тройку призеров. Благодаря победе Бахтиёров записал в своей мировой рейтинг 500 очков и 250 очков в своей олимпийский зачет.По итогу второй состав сборной Узбекистана завершил свое участие в турнире с двумя медалями в копилке - серебряной и бронзовой.Читайте также:
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узбекистан, дзюдо, будапешт, медаль, турнир, турнир "большого шлема"
Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала две медали в Будапеште
09:47 11.07.2022 (обновлено: 09:48 11.07.2022)
В Будапеште завершился очередной турнир серии "Большого шлема" по дзюдо.
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik.
Сборная Узбекистана завершила свое участие в турнире серии "Большого шлема" с двумя медалями в копилке. Об этом сообщает пресс-служба
Национального Олимпийского комитета страны.
Известно, что соревнования проходили в столице Венгрии. В первый день турнира представитель сборной Узбекистана по дзюдо Рахимжон Субхонов впервые в карьере завоевал серебряную награду в турнире серии "Большого шлема".
Накануне еще один узбекистанец боролся за бронзовую награду соревнований. Так, Шохрух Бахтиёров, выступавший в категории свыше 100 кг, в поединке одолел Марти Пумалайнена из Финляндии и вошел в тройку призеров. Благодаря победе Бахтиёров записал в своей мировой рейтинг 500 очков и 250 очков в своей олимпийский зачет.
По итогу второй состав сборной Узбекистана завершил свое участие в турнире с двумя медалями в копилке - серебряной и бронзовой.