https://uz.sputniknews.ru/20220711/silnaya-jara-idet-na-spad---uzgidromet-26077651.html

Сильная жара идет на спад - Узгидромет

Сильная жара идет на спад - Узгидромет

Синоптики предупреждают об усилении ветра и кратковременных дождях в некоторых регионах республики.

2022-07-11T08:17+0500

2022-07-11T08:17+0500

2022-07-11T08:17+0500

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 34-36 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская область:Переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра,в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23 градуса, днем 33-38 градусов.Бухарская и Навоийская области:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градуcов, днем 33-38 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:Переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22 градуса, днем 32-37 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градусов, днем 34-39 градусов.Наманганская, Андижанская и Ферганская области:Переменная облачность, без осадков, местами возможен кратковременный дождь, гроза. А также усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22 градуса, днем 30-35 градусов.Горные и предгорные районы:Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. А также усиление ветра, включая пыльный поземк. Температура ночью 10-15 градусов, днем 23-28 градусов.Читайте также: Узбекские музыканты показали свои таланты на фестивале в Кыргызстане

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