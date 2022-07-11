https://uz.sputniknews.ru/20220711/tseny-na-gaz-ne-opustyatsya-esche-dva-goda--bloomberg-26095356.html

Цены на газ не опустятся еще два года — Bloomberg

Цены на газ не опустятся еще два года — Bloomberg

В последние дни цены на топливо в Европе значительно подскочили.

2022-07-11T19:23+0500

2022-07-11T19:23+0500

2022-07-11T19:23+0500

в мире

газ

европа

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Несмотря на небольшое снижение цен на газ по сравнению с мартовскими рекордами, ждать окончания кризиса нет смысла, считает обозреватель Bloomberg Хавьер Блас."Тогда (весной. — прим. ред.) газовый рынок пережил непродолжительный кризис, который продлился пару месяцев. Но сейчас возникают исключительные угрозы для предстоящей зимы, которые перейдут на 2023-й и наверняка на 2024 годы", — подчеркнул Блас.Автор напомнил, что в последние дни цены на топливо в Европе значительно подскочили, что уже спровоцировало проблемы для энергетической сферы. Например, если в марте контрактные цены на электричество можно было зафиксировать на уровне 80 евро за мегаватт-час, то теперь тариф вырос до рекордного значения — 145 евро.На данный момент нидерландский индекс цен на газ TTF, по которому определяются спотовые контракты в Европе, на 30% ниже рекорда, установленного в начале спецоперации России на Украине. Но договоры на поставку газа на конец текущего года сейчас заключаются с ценами на четверть выше мартовских.Государства Запада ввели против РФ новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около $300 млрд. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Помимо этого, российский рынок начали покидать европейские предприятия. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Москве назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным государствам в рубли. Кроме того, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Читайте также:Канада решила вернуть после ремонта турбину для газопровода "Северный поток"

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газ, европа