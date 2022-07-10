https://uz.sputniknews.ru/20220710/ansambl-tantsa-baxor-voshel-v-troyku-prizerov-mejdunarodnogo-konkursa---foto-26065124.html

Ансамбль танца "Бахор" вошел в тройку призеров международного конкурса — фото

Ансамбль танца "Бахор" вошел в тройку призеров международного конкурса — фото

Конкурс прошел в турецком городе Бурсе.

2022-07-10T09:01+0500

2022-07-10T09:01+0500

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культура

танец

ансамбль

конкурс

турция

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ТАШКЕНТ, 10 июл – Sputnik. Государственный ансамбль танца "Бахор" имени Мукаррам Тургунбаевой вошел в тройку призеров Международного фестиваля "Алтын Карагёз". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.Известно, что международный фестиваль проходил с 2 по 7 июля в Турции, в городе Бурса. "Бахор" покорил публику виртуозным исполнением узбекских национальных танцев. По итогам конкурса узбекистанские артисты заняли почетное третье место и получили сертификат на сумму две тыс. евро.В фестивале принимали участие различные танцевальные коллективы из 22 стран мира.Напомним: ансамбль "Бахор" ("Весна") — ансамбль узбекского народного танца, основанный Мукаррам Тургунбаевой в 1957 году для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Среди организаторов были Мукаррам Тургунбаева, основатель и первый художественный руководитель ансамбля до 1979-го, а также Б. Алиев и К. Дадаев.Основу исполнителей ансамбля составляют девушки, окончившие Ташкентское хореографическое училище и Ташкентскую государственную консерваторию. Музыканты ансамбля — выпускники музыкальных школ Узбекистана, а также певцы.В репертуаре ансамбля более 200 сольных и групповых танцев. Ансамбль "Бахор" сочетает в себе достижения современного узбекского танца с многовековой традиционной танцевальной культурой узбекского народа. В коллективе созданы сценические танцы нового содержания на основе историко-этнографических и современных народных танцев. Среди них узбекские классические танцы, такие как "Занг", "Давра", "Катта оюн", "Танавор", "Лазги", "Муноджот".В репертуаре коллектива также присутствуют танцы народов мира: индийские, пакистанские, бирманские, японские, корейские, арабские, турецкие, афганские, кубинские, венгерские, вьетнамские, чешские. Многие танцевальные номера ансамбля сопровождаются песнями.Читайте также:Узбекские музыканты показали свои таланты на фестивале в КыргызстанеАнсамбль из Узбекистана занял призовые места на международном фестивале

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танец, ансамбль, конкурс, турция