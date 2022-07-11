https://uz.sputniknews.ru/20220711/v-sng-sformiruyut-obschiy-rynok-truda-26084408.html

В СНГ сформируют общий рынок труда

В СНГ сформируют общий рынок труда

Узбекистан выступил с инициативой разработки программы по взаимному признанию документов трудовых мигрантов в странах Содружества.

2022-07-11T12:36+0500

2022-07-11T12:36+0500

2022-07-11T12:36+0500

общество

снг

рынок труда

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. В странах СНГ формируют общий рынок труда. Рабочая группа завершила составление первого документа для актуализации Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы в странах Содружества.Заседание рабочей группы проходило в Ташкенте с 1 по 7 июля. На заседании участники приняли решение направить Концепцию на утверждение в Экономический совет СНГ.Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, члены рабочей группы внесли в Концепцию изменения в соответствии с развитием рынка труда СНГ. В финальном обсуждении документа участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, Министерства внутренних дел Российской Федерации.Узбекская сторона выступила с инициативой провести совещание о целесообразности разработки проекта Программы о взаимном признании документов трудовых мигрантов государств – участников СНГ.Также представители стран Содружества ознакомились с системой профессионального обучения и кадровой подготовки, действующей в столице Узбекистана. Они посетили Ташкентский колледж управления персоналом и охраны труда, ознакомились с деятельностью Сводного отряда Федерального медико-биологического агентства России в Узбекистане, побывали в Центре профессионального обучения безработных граждан.Кроме того, участники заседания посетили Представительство московского Многофункционального миграционного центра и Паспортно-визового сервиса МВД России в Узбекистане.Читайте также: Видео: Россия остается самой притягательной страной для мигрантов — Полетаев

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снг, рынок труда, трудовые мигранты