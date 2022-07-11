https://uz.sputniknews.ru/20220711/v-tatarstane-zatonul-progulochnyy-teploxod-gde-naxodilis-lyudi-26078493.html

В Татарстане затонул прогулочный теплоход, где находились люди

В Татарстане затонул прогулочный теплоход, где находились люди

Трагедию удалось избежать благодаря оперативным работам спасателей на катерах и лодках.

2022-07-11T09:03+0500

2022-07-11T09:03+0500

2022-07-11T09:03+0500

в мире

россия

татарстан

теплоход

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1409/50/14095082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e62543f2ec6ab1501d30654347de949e.jpg

ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Накануне в Татарстане затонул прогулочный теплоход, пассажиров спасли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.Ведомство открыло уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".Как уточнили в ГУ МЧС по Татарстану, около шести вечера по московскому времени от капитана теплохода "Добрый" поступило сообщение, что он взял на борт 30 человек с баржи на 1300 километре судового хода реки Волга, в Верхнеуслонском районе вблизи Захваткино.Обстоятельства ЧП также проверяет региональная транспортная прокуратура.Читайте также: Из-за наводнений на востоке Афганистана погибли люди

россия

татарстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, татарстан, теплоход