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В Татарстане затонул прогулочный теплоход, где находились люди
В Татарстане затонул прогулочный теплоход, где находились люди
Трагедию удалось избежать благодаря оперативным работам спасателей на катерах и лодках.
2022-07-11T09:03+0500
2022-07-11T09:03+0500
2022-07-11T09:03+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Накануне в Татарстане затонул прогулочный теплоход, пассажиров спасли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.Ведомство открыло уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".Как уточнили в ГУ МЧС по Татарстану, около шести вечера по московскому времени от капитана теплохода "Добрый" поступило сообщение, что он взял на борт 30 человек с баржи на 1300 километре судового хода реки Волга, в Верхнеуслонском районе вблизи Захваткино.Обстоятельства ЧП также проверяет региональная транспортная прокуратура.Читайте также: Из-за наводнений на востоке Афганистана погибли люди
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россия, татарстан, теплоход
В Татарстане затонул прогулочный теплоход, где находились люди
Трагедию удалось избежать благодаря оперативным работам спасателей на катерах и лодках.
ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik.
Накануне в Татарстане затонул прогулочный теплоход, пассажиров спасли, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
"Предварительно, днем на реке Волга вблизи Аракчино затонул прогулочный теплоход. Пассажиры (около 30 человек) были оперативно спасены катерами и лодками", — говорится в релизе.
Ведомство открыло уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".
Как уточнили в ГУ МЧС по Татарстану, около шести вечера по московскому времени от капитана теплохода "Добрый" поступило сообщение, что он взял на борт 30 человек с баржи на 1300 километре судового хода реки Волга, в Верхнеуслонском районе вблизи Захваткино.
Обстоятельства ЧП также проверяет региональная транспортная прокуратура.