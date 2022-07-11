https://uz.sputniknews.ru/20220711/v-yaponii-priznali-chto-v-obespechenii-bezopasnosti-abe-byli-problemy-26078626.html

В Японии признали, что в обеспечении безопасности Абэ "были проблемы"

В Японии признали, что в обеспечении безопасности Абэ "были проблемы"

Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио.

2022-07-11T09:25+0500

2022-07-11T09:25+0500

2022-07-11T09:25+0500

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япония

синдзо абэ

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огнестрельное ранение

токио

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно признал на пресс-конференции в Токио, что с обеспечением безопасности бывшего премьер-министра Синдзо Абэ "были проблемы", сообщает РИА Новости."В связи с таким серьезным происшествием мы признаем, что не только в действиях полиции на месте, но и на уровне Полицейского управления Японии были проблемы с охраной обеспечением безопасности", - сказал Мацуно.Напомним, экс-премьер-министра Синдзо Абэ застрелили во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца – Тэцуя Ямагами был схвачен на месте и в настоящее время дает показания в полиции.Прощание для близких, друзей и соратников бывшего премьер-министра пройдет сегодня в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Во вторник там же состоятся похороны. Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ – Акиэ.Читайте также: В ЮАР произошла еще одна стрельба - есть погибшие

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япония, синдзо абэ, убийство, огнестрельное оружие, огнестрельное ранение, токио, похороны