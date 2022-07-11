Военнослужащие Узбекистана стали призерами в военно-спортивных играх — фото
© Министерство обороны УзбекистанаВоеннослужащие Узбекистана в lll Международных военно-спортивных играх заняли почётное 2- ое место
Сборная Минобороны приняла участие в III Международных военно-спортивных играх.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Военнослужащие Узбекистана заняли второе место в lll Международных военно-спортивных играх. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.
Сборная оборонного ведомства приняла участие в III Международных военно-спортивных играх между подразделениями стран-участниц СНГ, посвященных 30-летию Совета Министров обороны Содружества Независимых Государств.
Соревнования прошли с 4 по 10 июля в казахстанском городе Алматы.
В состязаниях по военизированному кроссу, армейскому рукопашному бою, поднятию гири, стрельбе из штатного оружия и офицерскому троеборью, участвоали сборные из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Беларуси и России.
"По итогам соревнований, проходивших в напряженной и бескомпромиссной борьбе, военные спортсмены Министерства обороны Республики Узбекистан проявили стойкость, мужество, патриотизм и добились следующих результатов, что позволило в общекомандном зачете занять почетное 2-ое место", - сообщили в Минобороны.
© Министерство обороны УзбекистанаВоеннослужащие Узбекистана в lll Международных военно-спортивных играх заняли почётное 2- ое место
Военнослужащие Узбекистана в lll Международных военно-спортивных играх заняли почётное 2- ое место
В соревнованиях:
"Военизированный кросс" младший сержант Бекзод Тошпулатов (ЮЗОВО) в индивидуальном первенстве с результатом 10,47 занял 1-ое место, а младший сержант Саида Абдумуминова (Центр кинологической службы) с результатом 10,44 заняла 3-е место. В общекомандном зачете 3-е место.
"Поднятие гири" в индивидуальном первенстве в весовой категории 68 кг рядовой по контракту Санжарбек Иномов (ЮЗОВO), в весовой категории 73 кг младший сержант Фазлиддин Мажидов (СЗВО) и в весовой категории 95 кг младший сержант Мухаммадали Артиков (СЗВО) заняли 3-е место.
"Стрельба из штатного оружия" в индивидуальном первенстве по стрельбе из ПМ-3 служащая ВС РУ Мария Мухиддинова (Спортивный центр МО) с результатом 264 заняла 3-е место, по стрельбе из АК-3 младший сержант Яна Фатхи (Спортивный центр МО) с результатом 275 завоевала 1-ое место и майор Даниер Джуманов (TВO) с результатом 272 занял 3-е место. В общекомандном зачете 1-ое место.
"Офицерское троеборье" в личном зачете рядовой по контракту Александр Куришев (Спортивный центр МО) в беге на 3000 м с результатом 9.12 и в выполнении упражнения по плаванию на 300 м вольным стилем занял 1-ое место. В общекомандном зачете 4-ое место.
© Министерство обороны УзбекистанаВоеннослужащие Узбекистана в lll Международных военно-спортивных играх заняли почётное 2- ое место
Военнослужащие Узбекистана в lll Международных военно-спортивных играх заняли почётное 2- ое место
В соревновании "Армейский рукопашный бой":
в весовой категории 55 кг ВПК рядовой Отабек Сирожиддинов (ЮЗОВО) занял2-ое место;
в весовой категории 60 кг ВПК рядовой Мирзоир Музаффаров (ВВО) – 1-ое место;
в весовой категории 65 кг ВПК рядовой Мамадалиев Темурмалик (ЮЗОВО) – 2-ое место;
в весовой категории 70 кг ВПК рядовой Хусниддин Рузиев (ЮЗОВО) – 1-ое место;
в весовой категории 75 кг ВПК рядовой Далер Юлдашев (ЦВО) –3-е место;
в весовой категории 80 кг младший сержант Огабек Кадыров (ЮЗОВO) – 1-е место;
в весовой категории 90 кг Вержант Шерали Махамадаминов (ТНО) – 1-е место;
в весовой категории свыше 90 кг служащий ВС Ихтиёр Халмуратов (ТВО)– 3-е место. В общекомандном зачете заняли 2-ое место.
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