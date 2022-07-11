https://uz.sputniknews.ru/20220711/voennoslujaschie-uzbekistana-stali-prizerami-v-voenno-sportivnyx-igrax--foto-26097355.html

Военнослужащие Узбекистана стали призерами в военно-спортивных играх — фото

Военнослужащие Узбекистана стали призерами в военно-спортивных играх — фото

Сборная Минобороны приняла участие в III Международных военно-спортивных играх.

2022-07-11T20:05+0500

2022-07-11T20:05+0500

2022-07-11T20:05+0500

спорт

узбекистан

военнослужащие

военные

минобороны узбекистана

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Военнослужащие Узбекистана заняли второе место в lll Международных военно-спортивных играх. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.Сборная оборонного ведомства приняла участие в III Международных военно-спортивных играх между подразделениями стран-участниц СНГ, посвященных 30-летию Совета Министров обороны Содружества Независимых Государств. Соревнования прошли с 4 по 10 июля в казахстанском городе Алматы.В состязаниях по военизированному кроссу, армейскому рукопашному бою, поднятию гири, стрельбе из штатного оружия и офицерскому троеборью, участвоали сборные из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Беларуси и России."По итогам соревнований, проходивших в напряженной и бескомпромиссной борьбе, военные спортсмены Министерства обороны Республики Узбекистан проявили стойкость, мужество, патриотизм и добились следующих результатов, что позволило в общекомандном зачете занять почетное 2-ое место", - сообщили в Минобороны.В соревнованиях: В соревновании "Армейский рукопашный бой":Читайте также:Матч-реванш между Мадримовым и Соро завершился досрочно

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